Ministrul Energiei, Virgil Popescu: „Lupta cu furnizorii este inegală. ANRE a început un control”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, și-a nuanțat declarația făcută marți seara, potrivit căreia dacă ar fi în locul persoanelor care primesc facturi la energie și gaze cu mult mai mari comparativ cu cele de până acum nu le-ar plăti. Ministrul a precizat miercuri că nu a făcut un apel general către populație să facă acest lucru:

Referitor la măsurile compensatorii către populație, acesta a spus că sunt foarte multe scenarii luate în calcul.

„Vor fi validate în prima ședință a coaliției și vom ieși exact cu toate măsurile pe care le vom lua. Ministrul Finanțelor ne-a asigurat că sunt resure pentru măsurile propuse”, a spus ministrul Energiei.

Referitor la neplata facturilor dacă sunt incorecte, ministrul a precizat:

„Să spunem exact ce am spus. Am spus ce aș face eu dacă m-aș găsi într-o situație de acest gen și m-am găsit într-o situație de acest gen. M-am găsit de două ori. Prima dată am reclamat furnizorul, nu s-a întâmplat absolut nimic. Furnizorul m-a ignorat. Am reclamat la ANRE. După s-a rezolvat situația. A doua oară, același lucru. Am reclamat furnizorului.

Nu spun nimănui ce să facă. Spun doar ce am făcut eu. Acele lucruri care mi s-au întâmplat mie s-au făcut prin încălcarea legii. Departe d emine gândul de a spune cuiva ce să facă, să plătească sau să nu plătească o factură. Nu spun că ce am făcut eu trebuie să facă toți”.

Ministrul Virgil Popescu a spus că lupta cu furnizorii este inegală, și că la rândul său s-a confruntat cu această problemă.

„Omaneii trebuie să știe că ANRE are un call center foarte mare, poate prelua foarte multe apeluri. ANRE a început un control către marii furnizori și mă bucur că se face lumină și că se coordonează cu ANPC ca să facem lumină în aceste cazuri. Procedura există”.

