Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu: „Este exclus să creștem taxele și impozitele” (VIDEO)  

Ministrul Finanțelor a explicat de unde vor proveni bani din bugetul de stat, 8 miliarde de lei, pentru măsurile de sprijin dedicate românilor, în contextul actual.

Adrian Câciu a dat asigurări că nu vor crește taxele și impozitele, ci se urmărește combaterea evaziunii fiscale din țară și a „economiei gri”.

Adrian Câciu îi asigură pe români că nu vor crește taxele

Ministrul Finanțelor îi asigură pe români că nu vor crește taxele odată cu implementarea măsurilor de sprijin adoptate de coaliția de guvernare. Din cele 17,3 miliarde lei destinate acestui pachet de măsuri, 52% vine din fonduri UE, restul de la bugetul de stat. Astfel, Adrian Câciu a explicat de unde vor proveni banii de la bugetul de stat, dând asigurări că taxele și impozitele nu vor crește odată cu aceste măsuri.

„Sursa sunt taxele colectate de la companii și cetățeni, creșterea colectării. Evaziunea e la 11% din PIB, avem o sursă de finanțare prin care să finanțăm pachetul de măsuri (…) Exclus să creștem taxe și impozite. Vom atinge ținta asumată de colectare pentru a finanța aceste măsuri”, a declarat Adrian Câciu, în timpul conferinței de presă de luni seara.

Coaliția a anunțat măsurile de sprijin pentru români

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au comunicat măsurile de sprijin dedicate românilor.

„E un pachet de soluții pentru cetățeni și economie. Programul de guvernare are în centrul său cetățeanul. Coaliția de guvernare, prin Guvernul său, are datoria să vină cu soluții, mai ales într-o perioadă atât de dificilă (…) Pachetul are valoarea de 17,3 miliarde lei. 52% vine din fonduri UE, restul de la bugetul de stat.

Pachetul are 3 obiective principale: susținerea economiei, coeziunea socială și solidaritate între generații. Beneficiarii măsurilor sunt IMM, marii investitori, transportatorii, investițiile publice”, a transmis Nicolae Ciucă, alături de liderii coaliției de guvernare.