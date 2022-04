Lisa măsurilor de sprijin pentru români. Nicolae Ciucă: „Pachetul are 3 obiective principale: susținerea economiei, coeziunea socială și solidaritate între generații” (VIDEO)

Premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre pachetul de măsuri de sprijin pentru români. Liderul PNL a transmis faptul că pachetul de sprijin va avea trei obiective: susținerea economiei, coeziunea socială și solidaritate între generații.

„E un pachet de soluții pentru cetățeni și economie. Programul de guvernare are în centrul său cetățeanul. Coaliția de guvernare, prin Guvernul său, are datoria să vină cu soluții, mai ales într-o perioadă atât de dificilă (…) Pachetul are valoarea de 17,3 miliarde lei. 52% vine din fonduri UE, restul de la bugetul de stat.

Pachetul are 3 obiective principale: susținerea economiei, coeziunea socială și solidaritate între generații. Beneficiarii măsurilor sunt IMM, marii investitori, transportatorii, investițiile publice”, a transmis Nicolae Ciucă, alături de liderii coaliției de guvernare.

Care sunt măsurile de sprijin de care vor beneficia românii

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au anunțat, luni seara, . Premierul Nicolae Ciucă a anunțat o serie de măsuri cu privire la Agricultură, la creșterea venitului minim, dar și la măsuri venite în sprijinul IMM-urilor.

Astfel, măsurile comunicate de premierul sunt:

Ajutor de până la 400.000 euro/firmă cu IMM-urile cu cheltuieli de peste 15% la utilități. Programul va intra în vigoare la 1 iunie;

Un buget de 200 milioane euro pentru stimularea investițiilor cu impact mare în economie: ajutor de stat pentru investițiile de peste 1 milion de euro. Intră în vigoare de la 1 mai;

Firmele de transport și distribuție vor beneficia de ajutoare de 300 milioane lei, având în vedere creșterea prețurilor la carburanți;

Subvenție de 0,5 lei/litrul de carburant. Peste 4.000 de firme beneficiare;

Sprijin pentru Agricultură, de care vor beneficia fermierii și IMM-urile: 200 milioane euro pentru procesarea în România a produselor agricole. Primă de 10% din valoarea produselor procesate din 1 iunie;

Știre în curs de actualizare!