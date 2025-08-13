B1 Inregistrari!
Ministrul Finanțelor anunță un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. Nazare: vrem investiții, dar și impozit corect pe profit

George Lupu
13 aug. 2025, 17:24
Alexandru Nazare / Facebook

Ministerul Finanțelor a anunțat componenta fiscală a celui de-al doilea pachet de măsuri, având ca element central introducerea unei „taxe pe afiliați” care va înlocui, din 2026, impozitul pe cifra de afaceri aplicat marilor companii.

Potrivit ministrului Alexandru Nazare, noua abordare țintește zonele prin care multinaționalele își transferă artificial profiturile în afara țării: management fee-uri, redevențe pentru proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup și consultanță. Cheltuielile din aceste categorii vor fi deductibile doar până la 3% din cifra de afaceri, iar suma care depășește pragul va fi impozitată cu 16%.

Nazare spune că actualul IMCA „nu a atins zona sensibilă a cheltuielilor multinaționalelor, ci a lovit întreaga lor activitate economică”, respectiv a descurajat investițiile, aducând încasări mult sub așteptări. „Avem o creștere economică în decelerare, avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%”, a menționat ministrul adăugând că interesul statului este de a încuraja investițiile multinaționalelor, asigurând, totodată, un impozit corect pe profit.

Pe lângă modificarea regimului fiscal, Ministerul Finanțelor pregătește întărirea direcției ANAF specializate în supravegherea transferurilor de prețuri, pentru a asigura o evidență clară și o colectare mai eficientă de la marile companii.

