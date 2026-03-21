Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că va face tot posibilul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a cheltuielilor cu 10%, dar nu va face nicio concediere în minister ori în instituțiile din subordine în acest scop.

Ce spune Manole despre reorganizarea Ministerului Muncii

„Această reorganizare nu va fi un prilej sau un pretext pentru concedieri și am venit să dau personal mesajul acesta. Ne dorim un sistem de asistență socială, de protecția copilului, de ocuparea forței de muncă, de inspecție a muncii care să funcționeze și să livreze servicii de calitate, nu care să servească unor economii într-un context.

Suntem, totuși, o țară în care toate consiliile județene au trimis împreună Ministerului Muncii solicitări de angajare a 2.500 de noi oameni în sistemul de asistență socială, cu diferență de la județ la județ, dar nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus, iar asta nu poate decât să ne ducă la concluzia că nu avem cum să cerem oameni în plus și să livrăm oameni în minus”, a declarat Florin Manole, într-o conferință la Arad, potrivit

Manole: Nu dăm afară pe nimeni

„Nu dăm afară pe nimeni. . Din Ministerul Muncii, dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul. Eu nu sunt ministrul concedierilor, sunt ministrul Muncii, nu al trimiterilor oamenilor în șomaj”, a insistat Manole.

Ministrul a punctat că în acest domeniu chiar e nevoie de angajări, prin urmare n-are cum să dea oameni afară, și că reducerile de cheltuieli se vor face „din reorganizare și din alte cheltuieli decât cele direct cu veniturile oamenilor”.