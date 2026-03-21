B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul"

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 16:06
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Petre Florin Manole / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Manole despre reorganizarea Ministerului Muncii
  2. Manole: Nu dăm afară pe nimeni

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că va face tot posibilul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a cheltuielilor cu 10%, dar nu va face nicio concediere în minister ori în instituțiile din subordine în acest scop.

Ce spune Manole despre reorganizarea Ministerului Muncii

„Această reorganizare nu va fi un prilej sau un pretext pentru concedieri și am venit să dau personal mesajul acesta. Ne dorim un sistem de asistență socială, de protecția copilului, de ocuparea forței de muncă, de inspecție a muncii care să funcționeze și să livreze servicii de calitate, nu care să servească unor economii într-un context.

Suntem, totuși, o țară în care toate consiliile județene au trimis împreună Ministerului Muncii solicitări de angajare a 2.500 de noi oameni în sistemul de asistență socială, cu diferență de la județ la județ, dar nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus, iar asta nu poate decât să ne ducă la concluzia că nu avem cum să cerem oameni în plus și să livrăm oameni în minus”, a declarat Florin Manole, într-o conferință la Arad, potrivit Agerpres.

Manole: Nu dăm afară pe nimeni

„Nu dăm afară pe nimeni. Zero concedieri. Din Ministerul Muncii, dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul. Eu nu sunt ministrul concedierilor, sunt ministrul Muncii, nu al trimiterilor oamenilor în șomaj”, a insistat Manole.

Ministrul a punctat că în acest domeniu chiar e nevoie de angajări, prin urmare n-are cum să dea oameni afară, și că reducerile de cheltuieli se vor face „din reorganizare și din alte cheltuieli decât cele direct cu veniturile oamenilor”.

Tags:
Ultima oră
16:01 - Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
15:27 - Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați
14:30 - Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
13:54 - Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
13:18 - O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo
12:47 - Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
12:12 - Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni
11:26 - Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
10:18 - Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
09:40 - Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie