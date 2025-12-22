B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)

Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 22:29
Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Petre Florin Manole / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Florin Manole despre concedierile în aparatul bugetar
  2. Ce declarase Bolojan despre concedierile din instituții

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat luni, pentru B1 TV, că în minister și instituțiile din subordine nu se pot face concedieri, cum a spus premierul Ilie Bolojan (PNL), deoarece deja există deficit de personal.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Florin Manole despre concedierile în aparatul bugetar

„Eu am spus de la început că acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor și că avem, și putem dovedi asta oricând, cifre de deficit de personal în toate instituțiile din subordine. Deficitul de personal la Inspecția Muncii înseamnă mai puține controale”, a spus Florin Manole.

Acesta a mai spus că e deficit de personal și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acolo chiar ar trebui angajați oameni, care să-i ajute pe românii care-și caută loc de muncă. La Inspecția Socială, de asemenea, sunt prea puțin angajați.

„Am spus că înțeleg nevoia de a reduce cheltuielile și, fără să mă oblige vreo normă legală, până la finele luni noiembrie reducerea de cheltuieli exclusiv pe componenta de salarii din centrala Ministerului Muncii era de 6,7% comparat cu ianuarie. N-am tăiat niciun salariu, pur și simplu au fost oameni care au plecat și n-au fost înlocuiți, s-au transferat. Nici asta nu e o metodă în regulă, că înseamnă mai multă încărcare pentru cei care au rămas și nu e corect față de ei. Dar e infinit mai bine decât să tai salarii sau să dai oameni afară”, a mai afirmat Florin Manole.

Ce declarase Bolojan despre concedierile din instituții

Cu doar câteva ore înainte, premierul Ilie Bolojan declarase la Antena 3 CNN că „în cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem”

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu.

Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a mai explicat premierul Bolojan.

Tags:
Citește și...
Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
Politică
Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
Politică
Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
Buzoianu anunță „un pas uriaș în lupta împotriva mafiei gunoaielor”. Ce investiție importantă s-a făcut (FOTO)
Politică
Buzoianu anunță „un pas uriaș în lupta împotriva mafiei gunoaielor”. Ce investiție importantă s-a făcut (FOTO)
Daniel David a demisionat. Cine ar putea fi succesorul său la Ministerul Educației
Politică
Daniel David a demisionat. Cine ar putea fi succesorul său la Ministerul Educației
Bolojan anunță că în 2026 nu mai cresc taxele, dar cu o condiție
Politică
Bolojan anunță că în 2026 nu mai cresc taxele, dar cu o condiție
Bolojan: Anul viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem
Politică
Bolojan: Anul viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem
AUR a ratat și cu moțiunea împotriva lui Predoiu. Ministrul Internelor, atacuri dure la suveraniști: E ridicol! (VIDEO)
Politică
AUR a ratat și cu moțiunea împotriva lui Predoiu. Ministrul Internelor, atacuri dure la suveraniști: E ridicol! (VIDEO)
Ministrul Justiției, reacție la referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, reacție la referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați (VIDEO)
Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a căzut. George Simion, circ în Camera Deputaților (VIDEO)
Politică
Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a căzut. George Simion, circ în Camera Deputaților (VIDEO)
Suveraniștii se întâlnesc să pună la punct suspendarea lui Nicușor Dan. Ce calcule fac cei din opoziție
Politică
Suveraniștii se întâlnesc să pună la punct suspendarea lui Nicușor Dan. Ce calcule fac cei din opoziție
Ultima oră
22:58 - Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
22:09 - Ce vârstă metabolică are Răzvan Simion, după ce și-a făcut analizele: Am 18 ani de matinal, mai pot încă 18!
21:39 - Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
21:25 - Buzoianu anunță „un pas uriaș în lupta împotriva mafiei gunoaielor”. Ce investiție importantă s-a făcut (FOTO)
20:55 - Daniel David a demisionat. Cine ar putea fi succesorul său la Ministerul Educației
20:43 - Bolojan anunță că în 2026 nu mai cresc taxele, dar cu o condiție
20:20 - Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)
19:43 - Bolojan: Anul viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem
19:28 - Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (VIDEO)
19:10 - Theo Rose, replică după ce a fost criticată pentru siluetă: Sunt slabă că sunt a naibii. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea