Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat luni, pentru B1 TV, că în minister și instituțiile din subordine nu se pot face concedieri, cum premierul Ilie Bolojan (PNL), deoarece deja există deficit de personal.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii pe B1 TV.

Ce a spus Florin Manole despre concedierile în aparatul bugetar

„Eu am spus de la început că acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor și că avem, și putem dovedi asta oricând, cifre de deficit de personal în toate instituțiile din subordine. Deficitul de personal la Inspecția Muncii înseamnă mai puține controale”, a spus Florin Manole.

Acesta a mai spus că e deficit de personal și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acolo chiar ar trebui angajați oameni, care să-i ajute pe românii care-și caută loc de muncă. La Inspecția Socială, de asemenea, sunt prea puțin angajați.

„Am spus că înțeleg nevoia de a reduce cheltuielile și, fără să mă oblige vreo normă legală, până la finele luni noiembrie reducerea de cheltuieli exclusiv pe componenta de salarii din centrala Ministerului Muncii era de 6,7% comparat cu ianuarie. N-am tăiat niciun salariu, pur și simplu au fost oameni care au plecat și n-au fost înlocuiți, s-au transferat. Nici asta nu e o metodă în regulă, că înseamnă mai multă încărcare pentru cei care au rămas și nu e corect față de ei. Dar e infinit mai bine decât să tai salarii sau să dai oameni afară”, a mai afirmat Florin Manole.

Ce declarase Bolojan despre concedierile din instituții

Cu doar câteva ore înainte, premierul Ilie Bolojan declarase la Antena 3 CNN că „în cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem”

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu.

Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a mai explicat premierul Bolojan.