Acasa » Politică » Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a povestit cum a scăpat de armată: Am muncit, am lălăit-o cu școala

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 23:33
Cuprins
  1. Cum a scăpat Moșteanu de armată
  2. Cum a învățat Moșteanu să tragă cu arma

Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a declarat că el nu a făcut armata, dar știe să tragă cu arma. Acesta a mai spus că a făcut mult sport și asta l-a ajutat să aibă calități comparabile cu cele care sunt dobândite în timpul stagiului militar.

Cum a scăpat Moșteanu de armată

„În ’92 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc. Am zis că termin eu facultatea, la un moment dat – Automatica.

N-am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară. Am tot muncit. Eu, când am intrat de-a lungul vieții, am tot lălăit cu școala, cum se zice pe românește. După aia m-am angajat.

Am fost ‘head hunted’ (ofertat la angajare, n.r.), au tras unii și alții de mine să vin să lucrez, ceea ce a fost convenabil.

Și apoi, după începutul anilor 2000, nici nu prea mai veneau ordine de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac (armata) la finalul facultății și spre 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face (armata obligatorie).

Însă undeva la începutul anului 2000 nu mai trăgea armata de tine sa vii sa faci armata obligatorie”, a explicat Ionuț Moșteanu, pentru Antena 3 CNN.

Cum a învățat Moșteanu să tragă cu arma

El a mai afirmat că a tras cu arma „de multe ori, în poligoane private, înainte să fiu ministru”.

Ministrul a mai spus că o sesiune de trageri la un poligon privat e chiar o idee bună de cadou. „Există poligoane private în tot Bucureștiul și în jurul Bucureștiului. E o experiență frumoasă”, a insistat el.

De asemenea, Moșteanu a afirmat că are și condiție fizică: „Eu am făcut mult sport, am jucat 15 ani baschet într-o formă organizată și asta cred că ajută poate la fel de mult, poate la fel de important, tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru muncă, pentru fitness”.

