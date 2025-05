Ministrul Mediului, despre restructurările anunțate: “Procesul de reformă a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva este un proces care nu se oprește și nici nu s-a oprit. Sunt convins că el va fi dus la bună îndeplinire” (VIDEO)

, Mircea Fechet, a declarat la Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că este încurajator faptul că Mediul este o prioritate pe agenda președintelui României, .

De asemenea, a menționat că programul de restructurări și reducere a cheltuielilor pe care l-a început va continua. Ministrul a convocat un grup de lucru format din specialiști pentru a definitiva propunerile pentru reformarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și a asigura că acestea sunt bine primite de sindicate și societatea civilă.

“Nu pot decât să mă bucur să constat că Mediul este sus în agenda președintelui ales al României, domnul președinte Nicușor Dan. Asta mă bucură pentru că înseamnă că toată munca noastră de la minister, indiferent de formula de guvernare sau de cine va ocupa un anumit scaun, dar cel mai probabil, munca noastră de reformă a acestor instituții va fi continuată, ceea ce, în opinia mea, e o veste foarte bună și pentru mediu și pentru români. Mai mult decât atât, nu am informații legate de ce anume s-a discutat astăzi sau urmează să se discute la Palatul Cotroceni”.

Întrebat dacă el va continua programul de restructurări, de reformă și de reducere a cheltuielilor pe care l-a început, Fechet a răspuns:

“Eu, până în ultima zi a mandatului, îmi fac datoria, iar procesul de reformă a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva este un proces care nu se oprește, nu s-a oprit și sunt convins că el va fi dus la bună îndeplinire.

Mâine, spre exemplu, am convocat acel grup de lucru alcătuit din specialiști pentru a definitiva, pentru a lua articol cu articol propunerea pe care am avansa-o deja și pentru a ne asigura că ceea ce propunem este, bineînțeles, și de către sindicate, și de către societatea civilă, și de către industrie angajați și așa mai departe, și speranța mea este că vom avansa rapid cu acest demers, la fel cum ar trebui să avansăm cu reforma celorlalte instituții din subordinea sau din coordonarea ministerului Mediului, pentru că nu e doar o chestiune de buget. E adevărat că atunci când vii cu un astfel de proces, eficientizezi mult cheltuielile, dar cred că este un răspuns la ceea ce românii așteaptă de la fiecare minister în parte și cred că, în măsura în care vom reuși cât mai repede să comunicăm faptul că am înțeles ceea ce vor românii, cred că și lucrurile vor funcționa în ansamblul lor mai bine decât funcționează astăzi”.