Ministrul Mediului, Tánczos Barna, despre urșii care au terorizat Brașovul: „E perioada în care aceste exemplare se apropie din ce în ce mai mult de localități”

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a discutat joi seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, despre problema urșilor care au terorizat gospodăriile de la periferia Brașovului:

“OUG este în vigoare, ordinele de ministru sunt în vigoare, primăria are posibilitatea să intervină, să captureze, să tranchilizeze, să reloce aceste animale. Domnul primar, am vorbit cu dânsul, ține ca aceste alocări să se facă cu colare, care transmit semnale GPS și poate fi urmărit animalul. Astăzi nu vem colare, sunt sisteme destuld e complexe.

Am prevăzut soluția, un crotal și un cip sub pielea ursului pentru marcare. Acest lucru se poate face, este foarte ieftin, se poate face imediat de către medicul veterinar. Dacă primăria are contract cu medicul veterinar și cu asociația de vânători poate să intervină fără probleme fără relocare. În cazul în care sunt animale agresive, atacă oameni, gospodării, s epoate interveni prin ordonanță, inclusiv prin retragere.

E perioada în care aceste exemplare se apropie din ce înc e mai mult de localități. Am văzut în câteva zile, în perioada de recoltare a porumului în ziloz, zeci de exemplare, într-un singur sat, într-un singur lan de porumb. Fenomenul este generalizat. Ceea ce am făcut noi este primul pas, trebuie mers mai departe. Trebuie să venim cu altă metodă”, a declarat ministrul Mediului.