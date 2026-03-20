Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 15:24
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Știu autoritățile române unde au plecat aeronavele americane?
  2. Ce reacție a avut Iranul
  3. Cum răspunde România la aceste declarații

Ministrul Apărării a anunțat ce s-a întâmplat cu aeronavele americane. Radu Miruță a confirmat că mai multe aeronave americane au părăsit baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în contextul tensiunilor internaționale.

Declarațiile vin după ce Parlamentul a aprobat, recent, posibilitatea ca Statele Unite să aducă în România tehnică militară și avioane, în contextul conflictului din Iran.

Știu autoritățile române unde au plecat aeronavele americane?

Întrebat despre destinația acestora, ministrul Apărării a precizat că autoritățile române nu primesc astfel de informații.

Nu ni se raportează nouă. Este decizia partenerului american unde zboară acele avioane. Toate avioanele care zboară în spațiul aerian sunt monitorizate.

Știu că trei aeronave au zburat în afara spațiului românesc, dacă au alimentat nu știu. Zilele trecute veniseră cinci, s-au votat să vină 15„, a declarat Miruță, potrivit Știripesurse.

Ce reacție a avut Iranul

Situația a atras reacții și din partea autorităților de la Teheran. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a transmis un avertisment către statele care ar putea sprijini acțiuni militare.

Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a menționat Esmaeil Baghaei.

Cum răspunde România la aceste declarații

Președintele Nicușor Dan a transmis că România nu se află într-o situație diferită față de perioada recentă și că nu există motive de îngrijorare suplimentară.

Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Nu au ameninţat România. Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. Nu suntem în altă situaţie decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA şi prin prezenţa suplimentară de trupe americane este mai sigură”, a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles.

Situația rămâne una sensibilă, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al implicării indirecte a aliaților NATO.

