România își propune să transforme industria națională de apărare într-un actor integrat în lanțurile europene de producție, susțin experții și oficialii din domeniu. Demersul urmărește modernizarea fabricilor locale și atragerea de parteneri externi, pentru a spori autonomia strategică și valoarea adăugată în economie.

Cum poate industria de apărare să intre în lanțurile europene

subliniază că, prin fonduri europene precum programul SAFE, România repornește și modernizează capacitățile industriale locale. Scopul este ca echipamentele necesare Armatei Române să fie produse în parteneriat cu companii de tehnologie externe, iar competențele interne să fie consolidate.

Potrivit oficialului, „odate modernizate, facilitățile din industria de apărare pot intra în lanțurile europene de producție, realizând subcomponente pentru proiecte majore care nu pot fi dezvoltate integral la nivel național”.

Conectarea la lanțurile industriale europene ar permite României să crească capacitatea de producție pe teritoriul său și să localizeze o parte mai mare din valoarea adăugată în economie. Miruță explică că o industrie de apărare competitivă sprijină autonomia strategică și consolidează poziția țării în deciziile europene. În acest context, România trebuie să fie „acolo unde se decide”, prezentând proiecte și argumente clare la nivelul instituțiilor UE.

Ce pași sunt necesari pentru dezvoltarea industriei

Dezvoltarea nu depinde doar de resurse financiare, ci și de voință politică, parteneriate solide și un plan coerent de acțiune, precizează oficialul. România are infrastructură, personal calificat și potențial industrial, care pot fi valorificate prin programe europene precum SAFE sau EDIP, precum și prin integrarea în rețelele industriale europene.

a adăugat: „Ne facem temele acasă și ne apărăm interesele la Bruxelles. Pentru o industrie românească de apărare puternică, integrată și relevantă la nivel european”, relatează Digi24.

Uniunea Europeană urmărește consolidarea pregătirii în domeniul apărării până în 2030, obiectiv care nu poate fi atins fără o bază industrială echilibrată și competitivă în toate statele membre. România începe astfel să își construiască rolul strategic în industria de apărare europeană.