B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene

Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene

Iulia Petcu
12 feb. 2026, 23:57
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook
Cuprins
  1. Cum poate industria de apărare să intre în lanțurile europene
  2. Ce pași sunt necesari pentru dezvoltarea industriei

România își propune să transforme industria națională de apărare într-un actor integrat în lanțurile europene de producție, susțin experții și oficialii din domeniu. Demersul urmărește modernizarea fabricilor locale și atragerea de parteneri externi, pentru a spori autonomia strategică și valoarea adăugată în economie.

Cum poate industria de apărare să intre în lanțurile europene

Radu Miruță subliniază că, prin fonduri europene precum programul SAFE, România repornește și modernizează capacitățile industriale locale. Scopul este ca echipamentele necesare Armatei Române să fie produse în parteneriat cu companii de tehnologie externe, iar competențele interne să fie consolidate.

Potrivit oficialului, „odate modernizate, facilitățile din industria de apărare pot intra în lanțurile europene de producție, realizând subcomponente pentru proiecte majore care nu pot fi dezvoltate integral la nivel național”.

Conectarea la lanțurile industriale europene ar permite României să crească capacitatea de producție pe teritoriul său și să localizeze o parte mai mare din valoarea adăugată în economie. Miruță explică că o industrie de apărare competitivă sprijină autonomia strategică și consolidează poziția țării în deciziile europene. În acest context, România trebuie să fie „acolo unde se decide”, prezentând proiecte și argumente clare la nivelul instituțiilor UE.

Ce pași sunt necesari pentru dezvoltarea industriei

Dezvoltarea nu depinde doar de resurse financiare, ci și de voință politică, parteneriate solide și un plan coerent de acțiune, precizează oficialul. România are infrastructură, personal calificat și potențial industrial, care pot fi valorificate prin programe europene precum SAFE sau EDIP, precum și prin integrarea în rețelele industriale europene.

Ministrul a adăugat: „Ne facem temele acasă și ne apărăm interesele la Bruxelles. Pentru o industrie românească de apărare puternică, integrată și relevantă la nivel european”, relatează Digi24.

Uniunea Europeană urmărește consolidarea pregătirii în domeniul apărării până în 2030, obiectiv care nu poate fi atins fără o bază industrială echilibrată și competitivă în toate statele membre. România începe astfel să își construiască rolul strategic în industria de apărare europeană.

Tags:
Citește și...
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Politică
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Politică
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Politică
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
Politică
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Politică
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Politică
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
Politică
Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
Politică
Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
Politică
George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
Ultima oră
00:00 - Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
23:40 - Intrăm în recesiune tehnică? Ministrul Nazare a explicat ce ar fi însemnat lipsa măsurilor guvernamentale: „Am fi avut din nou FMI în România”
23:22 - Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
23:06 - Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
23:02 - Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
22:48 - Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
22:19 - Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
22:16 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:49 - Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru