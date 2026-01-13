Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat că el niciodată n-a spus că România va trimite trupe în Groenlanda, ci doar a dat niște explicații pur teoretice despre „procedurile posibile și secvența deciziilor” în două scenarii. Miruță a acuzat că e ținta unei dezinformări și i se inventează afirmații pentru ca oamenii să nu mai fie atenți la adevăratele probleme ale țării. „Sunt acuzat de ceva ce nu am spus!”, a insistat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Miruță lămurește declarațiile despre trimiterea de trupe în Groenlanda

„E multă dezinformare și cred că în preocuparea asta de a acoperi scandaluri de plagiat la Ministerul Justiției, deficitul făcut de Guvernul anterior – și pentru prima oară în istorie partidul care a făcut problema e și în poziția de a rezolva problema – orice ar deschide gura un ministru de la USR e dezinformare, prelucrat mesajul și propagat într-un mod extrem de organizat, într-un mod neadevărat.

Eu nu am spus nicio secundă așa ceva, eu am explicat care sunt procedurile posibile și secvența deciziilor. Eu am explicat cele două variante, în cazul în care s-ar invocat articolul 5 (din Tratatul NATO) și în cazul în care ar fi o coaliție pentru voință. Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau asta.

Am explicat secvența de decizie, cum decide CSAT, apoi Parlamentul, în teorie. (…)

Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea ”care sunt opțiunile în caz de…” Și eu am explicat”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a mai afirmat că „nu suntem sub nicio formă” în situația de a discuta în CSAT despre trimiterea de trupe în Groenlanda: „Nu există așa ceva azi!”.