Acasa » Politică » Mihai Dimian este oficial ministru al Educației. El a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan (VIDEO)

Adrian Teampău
03 mart. 2026, 16:46
Mihai Dimian Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Mihai Dimian, noul ministru al Educației
  2. Cine este noul ministru al Educației

Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a devenit oficial cel de-al doilea ministru al Educației din guvernul Bolojan. Noul membru al cabinetului a depus jurământul de învestire la Palatul Cotroceni.

Noul ministru al Educației a fost propus de premierul Ilie Bolojan și asumat de conducerea PNL, într-o ședință care s-a desfășurat luni, 2 martie. La o zi după nominalizare, Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan. S-a întâmplat în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat la Palatul Cotroceni. La eveniment a luat parte și premierul Ilie Bolojan.

Rector al Universității din Suceava, noul ministru îl înlocuiește pe Daniel David, care a demisionat, după o perioadă de interimat asigurată de actualul premier. În cele 45 de zile, de interimat, Bolojan a căutat mai mulți candidați pentru funcția de ministru al Educației, însă fără succes. Între numele vechiulate s-a aflat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, dar și Andreea Paul Vass.

În cele din urmă, premierul s-a oprit asupra rectorului de la Suceava. După ce a obținut acceptul partidului, premierul a transmis această propunere președintelui Nicușor Dan, iar acesta a acceptat-o.

Președintele a semnat decretul oficial de numire. Rectorul Universității din Suceava a depus jurământul de învestire după ce documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Cine este noul ministru al Educației

Mihai Dimian este prea puțin cunoscut la nivel central, în ciuda CV-ului pe care îl prezintă. El a intrat în atenția publicului abia în urmă cu o săptămână când s-a aflat că va fi propus ministru în guvernul Bolojan.

„Convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în așa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu important pentru viitorul țării noastre”, declara Ilie Bolojan pe 14 ianuarie 2026, pentru TVR1.

Noul ministru are 51 de ani și este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. El deține un mastertat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate. Ulterior, a obținut titlul de doctor în Inginerie Electrică / Electronică la Universitatea Maryland, College Park, SUA (2001-2005).

Și-a început cariera academică ca cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Franța (2001), apoi la Universitatea Maryland, SUA (2002–2005) și la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Germania (2005–2006). Din 2007 activează la Universitatea din Suceava.

