Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)

Noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg, a depus scrisorile de acreditare în fața președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.

Darryl Nirenberg și-a început oficial mandatul

Ceremonia oficială de prezentare a scrisorilor de acreditare a avut loc la , marcând începutul mandatului lui Darryl Nirenberg în România.

După momentul oficial, președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu noul ambasador al SUA la București, care a mers la Cotroceni însoțit de soția sa și de reprezentanți ai misiunii diplomatice americane în România.

Cine este noul ambasador al SUA la București

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în mai 2025 pentru funcția de ambasador al SUA în România de către președintele Donald Trump.