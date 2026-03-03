Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)

Noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg, a depus scrisorile de acreditare în fața președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.
Ceremonia oficială de prezentare a scrisorilor de acreditare a avut loc la Palatul Cotroceni, marcând începutul mandatului lui Darryl Nirenberg în România.
După momentul oficial, președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu noul ambasador al SUA la București, care a mers la Cotroceni însoțit de soția sa și de reprezentanți ai misiunii diplomatice americane în România.
Darryl Nirenberg a fost nominalizat în mai 2025 pentru funcția de ambasador al SUA în România de către președintele Donald Trump.