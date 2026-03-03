B1 Inregistrari!
Politică

Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)

Adrian A
03 mart. 2026, 15:44
Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)
Sursă foto: Administrația Prezidențială
Cuprins
  1. Darryl Nirenberg și-a început oficial mandatul
  2. Cine este noul ambasador al SUA la București

Noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg, a depus scrisorile de acreditare în fața președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.

Darryl Nirenberg și-a început oficial mandatul

Ceremonia oficială de prezentare a scrisorilor de acreditare a avut loc la Palatul Cotroceni, marcând începutul mandatului lui Darryl Nirenberg în România.

După momentul oficial, președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu noul ambasador al SUA la București, care a mers la Cotroceni însoțit de soția sa și de reprezentanți ai misiunii diplomatice americane în România.

Cine este noul ambasador al SUA la București

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în mai 2025 pentru funcția de ambasador al SUA în România de către președintele Donald Trump.

”Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Washington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First.
El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate.”, a transmis atunci Donald Trump.
Înainte de a fi confirmat, la audierea sa din 19 noiembrie în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, Darryl Nirenberg a anunțat că se angajează să promoveze agenda lui Donald Trump, „America pe primul loc”. El a arătat că se va concentra pe aprofundarea parteneriatului militar și de securitate cu România. De asemenea, a declarat că va face demersuri pentru consolidarea relațiilor comerciale și de investiții.

„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda «America pe primul loc» a preşedintelui (Donald) Trump şi să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură şi mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranţei americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această ţară. 

Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate şi mă voi concentra pe consolidarea relaţiilor noastre comerciale şi de investiţii. Voi promova exporturile americane, voi susţine companiile americane şi voi încuraja investiţiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, a declarat Nirenberg în luna noiembrie.

În cadrul audierilor, Nirenberg a arătat și că desemnarea sa pentru funcția de ambasador în România are o semnificație aparte, având în vedere că bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est.
