CTP, despre propunerile la șefia Parchetelor: „Se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 15:36
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cristian Tudor Popescu: Acești oameni sunt puși de către PSD
  2. CTP: După părerea mea, nu are cum să accepte această mânărie

Cristian Tudor Popescu susține că propunerile pentru funcțiile de conducere ale Parchetelor sunt făcute de PSD. „Aici, după părerea mea, se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”, a mai afirmat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu: Acești oameni sunt puși de către PSD

„Acești oameni sunt puși de către PSD. Sunt comunicați de către ministrul PSD al Justiției, domnul Marinescu, și, în mod evident, puși de către PSD. Sigur că le putem găsi tot felul de bube prin CV-ul profesional, dar nu asta este important. Important este că se face o mișcare aici care este o bătaie de joc la adresa președintelui Nicușor Dan”, a afirmat gazetarul, pentru Europa FM.

CTP: După părerea mea, nu are cum să accepte această mânărie

„Domnii Voineag și Florența, care erau la Parchetul General și la DNA, au fost anunțați de către președintele Dan că vor trebui să plece, pentru că domnului președinte nu îi place de ei. Și atunci și-au făcut planul să se ducă adjuncți. Domnul Florența se duce adjunct la DIICOT, concurează acolo, bineînțeles, de unul singur, iar domnul Voineag, adjunct la Parchetul General, bineînțeles, de unul singur.

Domnul Nicușor Dan se găsește față în față cu acești doi oameni, care au făcut câte un pas înapoi, dar nu mai mult, în poziția de adjuncți, deci omul doi din respectiva instituție. Și atunci, cum să fie valabili din perspectiva președintelui Dan, dacă ei nu au fost valabili în poziția întâi la Parchetul General și la DNA? După părerea mea, nu are cum să accepte această mânărie, acest mișmaș pe care l-au făcut respectivii. Aici, după părerea mea, se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”, a mai susținut Cristian Tudor Popescu.

Sursa citată mai precizează că propunerea ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia Parchetului General este nimeni alta decât Cristina Chiriac, procuroare care ar fi mușamalizat cazul episcopului din Huși, acuzat de abuz sexual. Cazul a fost documentat de publicația Să Fie Lumină. Într-un final, Corneliu Bârlădeanu a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol.

