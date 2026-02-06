Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat vineri, pentru B1 TV, că nu știe de ce Lia Olguța Vasilescu (PSD), primărița Craiovei, pe subiectul blocului construit pe raza radarului militar deoarece el n-a adus nicio acuzație primăriei. Miruță a spus că a început demersuri pentru ca la nivelul ministerului să fie trași la răspundere cei care și-au dat acordul ca blocul respectiv să fie construit acolo.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Radu Miruță, replică pentru Lia Olguța Vasilescu

„În primul rând, nu știu ce-o mână pe doamna primar să-și pună mâna în cap singură, poate că vom afla în perioada următoare. Ce vă spun eu e că respectarea legii la Ministerul Apărării, cât timp eu sunt ministru, nu e opțională.

Acest bloc a obținut o autorizație acolo în baza unui document din Ministerul Apărării care n-a fi trebuit să fie emis, ceea ce mie mi se pare de o gravitate impardonabilă. S-a solicitat inițial aviz pentru această construcție din partea primăriei, iar Ministerul Apărării a dat aviz negativ. Apoi, la două – săptămâni, s-a revenit cu o adresă identică, pentru care de data asta s-a dat un aviz favorabil.

Aici e o problemă internă în Ministerul Apărării pentru care deja s-au făcut demersuri ca cei vinovați să fie trași la răspundere. E periculos pentru Ministerul Apărării ca astfel de încălcări ale legii să fie extinse, tolerate, ceea ce nu se va întâmpla.

Primăria n-a fost acuzată de mine, pentru că primăria a primit din partea ministerului un aviz și atunci primăria a dat autorizație de construire.

De ce, având în vedere faptul că eu nu am acuzat primăria, dna Vasilescu își pune atât de vehement singură mâna în cap?

E o întrebare la care n-am răspuns și nici prea multe curiozități”, a declarat ministrul USR al Apărării, pentru B1 TV.

Ce spune Miruță despre funcționarea radarului militar și construcțiile din jur

Radu Miruță a mai spus că acolo e „un radar important pentru Armata Română, a cărui sensibilitate e afectată” și că e „o problemă” dacă au fost autorizate și alte clădiri pe raza de acțiune a radarului.

Acesta a remarcat apoi că „nu e o chestiune chiar întâmplătoare la Craiova”, pentru că tot pe raza de acțiune a acestui radar începuse „construirea unuia dintre cele mai mari depozite din România pentru centre comerciale, depozit pentru care a fost acționat în instanță și Ministerul Apărării a oprit construirea, că se făcuse cu nerespectarea legii”.

Ministrul Apărării a mai susținut că Primăria Craiova a fost notificată în privința depozitelor de muniții. Totodată, a insistat că în zonă a fost întâi radarul, apoi a fost construit un bloc de 9 etaje, apoi depozitul a cărui construire a fost blocată în instanță.