Preţul petrolului Brent a crescut cu peste 4% miercuri, în contextul asupra câmpului de gaze naturale de la South Pars, din . Piața a reacționat ca urmare a amenințărilor cu represalii venite de la Teheran.

Atacul asupra câmpului de gaze naturale de la South Pars și amenințările Teheranului cu represalii asupra infrastructurii energetice a țărilor din Golf, au făcut ca prețul petrolului Brent să crească. Gărzile Revoluţionare Iraniene au amenințat că vor lovi mai multe instalaţii energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar, ca represalii.

Piețele au fost influențate de temerile cu privire la riscul unor noi întreruperi ale aprovizionării cu energie în regiune, relatează Reuters. În lipsa semnelor că situația din s-ar detensiona, preţurile de referinţă ale contractelor futures pe Brent s-au stabilit la peste 100 de dolari pe baril în ultimele patru sesiuni.

Miercuri, contractele futures pe Brent au crescut cu 4,53 dolari, sau 4,4%, la 107,95 dolari pe baril, la ora 13:21 GMT (15:21, ora României). Anterior, în aceiași sesiune, cotațiile au atins un maxim de 108,60 dolari. Ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA a câştigat 1,91 dolari, sau ⁠2%, ajungând la 98,12 dolari.

„Atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au determinat creşterea preţurilor la petrol şi gaze, iar orice escaladare suplimentară a atacurilor asupra infrastructurii energetice va continua să crească preţurile”, a declarat analistul SEB, Ole Hvalbye.

Mai multe instalații de gaze au fost lovite

Zăcământul de de la South Pars, din Iran, a fost lovit miercuri, 18 martie, între-un atac israelian asupra infrastructurii energetice. Acesta este sectorul cu cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul. Agenția de știri Fars a relatat că rezervoarele de gaze și părți ale unei rafinării au fost lovite. Muncitorii au fost evacuați, iar echipele de urgență încercau să stingă un incendiu.

Atacul a fost considerat o escaladare majoră care a determinat Teheranul să-și amenințe vecinii cu represalii. Sunt vizate instalațile energetice care ar putea fi atacate„în următoarele ore”. Gărzile Revoluționare iraniene au cerut Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului să evacueze mai multe instalații energetice.

Qatar, un aliat apropiat al SUA, a transmis prin Ministerul de Externe că este o escaladare „periculoasă și iresponsabilă”. Aceasta pune în peruicol securitatea energetică globală. De asemenea, Emiratele Arabe Unite au transmis prin Ministerul de Externe că atacul reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale

Prețul petrolului influențat de exporturile irakiene

Surse din cadrul , din Irak, au declarat că exporturile de țiței au fost reluate prin conductă. Bagdadul şi guvernul regional al Kurdistanului au convenit marţi să reia fluxurile de livrări. Rămâne de văzut cum vor reacționa piețele și ce se va întâmpla cu prețul petrolului.

Doi oficiali irakieni din sectorul petrolier au declarat că Irakul intenţionează să pompeze cel puţin 100.000 de barili pe zi, prin port.

„În ciuda acestei evoluţii, ameliorarea ofertei rămâne limitată, producţia Irakului situându-se la aproximativ o treime din nivelurile de dinaintea crizei, iar traficul de petroliere prin (Strâmtoarea) Ormuz fiind încă în mare parte restricţionat”, a afirmat Soojin Kim, analist la MUFG.

Producţia de petrol din principalele câmpuri petrolifere din sudul Irakului, unde se produce şi se exportă cea mai mare parte a ţiţeiului, a scăzut cu 70%. Cantitatea extrasă ajunge la doar 1,3 milioane de barili pe zi. Situația s-a complicat și mai mult din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.