B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Război în Orientul Mijlociu. Atacul asupra zăcământului de gaze South Pars, crește prețul petrolului

Adrian Teampău
18 mart. 2026, 19:37
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Prețul petrolului Brent a crescut
  2. Mai multe instalații de gaze au fost lovite
  3. Prețul petrolului influențat de exporturile irakiene

Preţul petrolului Brent a crescut cu peste 4% miercuri, în contextul atacurilor israeliene asupra câmpului de gaze naturale de la South Pars, din Iran. Piața a reacționat ca urmare a amenințărilor cu represalii venite de la Teheran.

Prețul petrolului Brent a crescut

Atacul asupra câmpului de gaze naturale de la South Pars și amenințările Teheranului cu represalii asupra infrastructurii energetice a țărilor din Golf, au făcut ca prețul petrolului Brent să crească. Gărzile Revoluţionare Iraniene au amenințat că vor lovi mai multe instalaţii energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar, ca represalii.

Piețele au fost influențate de temerile cu privire la riscul unor noi întreruperi ale aprovizionării cu energie în regiune, relatează Reuters. În lipsa semnelor că situația din Orientul Mijlociu s-ar detensiona, preţurile de referinţă ale contractelor futures pe Brent s-au stabilit la peste 100 de dolari pe baril în ultimele patru sesiuni.

Miercuri, contractele futures pe Brent au crescut cu 4,53 dolari, sau 4,4%, la 107,95 dolari pe baril, la ora 13:21 GMT (15:21, ora României). Anterior, în aceiași sesiune, cotațiile au atins un maxim de 108,60 dolari. Ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA a câştigat 1,91 dolari, sau ⁠2%, ajungând la 98,12 dolari.

„Atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au determinat creşterea preţurilor la petrol şi gaze, iar orice escaladare suplimentară a atacurilor asupra infrastructurii energetice va continua să crească preţurile”, a declarat analistul SEB, Ole Hvalbye.

Mai multe instalații de gaze au fost lovite

Zăcământul de gaze naturale de la South Pars, din Iran, a fost lovit miercuri, 18 martie, între-un atac israelian asupra infrastructurii energetice. Acesta este sectorul cu cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul. Agenția de știri Fars a relatat că rezervoarele de gaze și părți ale unei rafinării au fost lovite. Muncitorii au fost evacuați, iar echipele de urgență încercau să stingă un incendiu.

Atacul a fost considerat o escaladare majoră care a determinat Teheranul să-și amenințe vecinii cu represalii. Sunt vizate instalațile energetice care ar putea fi atacate„în următoarele ore”. Gărzile Revoluționare iraniene au cerut Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului să evacueze mai multe instalații energetice.

Qatar, un aliat apropiat al SUA, a transmis prin Ministerul de Externe că este o escaladare „periculoasă și iresponsabilă”. Aceasta pune în peruicol securitatea energetică globală. De asemenea, Emiratele Arabe Unite au transmis prin Ministerul de Externe că atacul reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale

Prețul petrolului influențat de exporturile irakiene

Surse din cadrul North Oil Company, din Irak, au declarat că exporturile de țiței au fost reluate prin conductă. Bagdadul şi guvernul regional al Kurdistanului au convenit marţi să reia fluxurile de livrări. Rămâne de văzut cum vor reacționa piețele și ce se va întâmpla cu prețul petrolului.

Doi oficiali irakieni din sectorul petrolier au declarat că Irakul intenţionează să pompeze cel puţin 100.000 de barili pe zi, prin port.

„În ciuda acestei evoluţii, ameliorarea ofertei rămâne limitată, producţia Irakului situându-se la aproximativ o treime din nivelurile de dinaintea crizei, iar traficul de petroliere prin (Strâmtoarea) Ormuz fiind încă în mare parte restricţionat”, a  afirmat Soojin Kim, analist la MUFG.

Producţia de petrol din principalele câmpuri petrolifere din sudul Irakului, unde se produce şi se exportă cea mai mare parte a ţiţeiului, a scăzut cu 70%. Cantitatea extrasă ajunge la doar 1,3 milioane de barili pe zi. Situația s-a complicat și mai mult din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Tags:
Citește și...
Aluminiul se scumpește rapid pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Cum afectează criza lanțurile globale de aprovizionare
Economic
Aluminiul se scumpește rapid pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Cum afectează criza lanțurile globale de aprovizionare
Cel mai mare angajator din Teleorman plănuiește închiderea fabricii. Peste 800 de oameni vor fi concediați
Economic
Cel mai mare angajator din Teleorman plănuiește închiderea fabricii. Peste 800 de oameni vor fi concediați
Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
Economic
Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
CCIR și Camera de Comerț și Industrie a Letoniei au semnat un Memorandum de Înțelegere
Economic
CCIR și Camera de Comerț și Industrie a Letoniei au semnat un Memorandum de Înțelegere
Procurorii europeni investighează modernizarea Gării de Nord. Licitații cu semnul întrebării. Un proiect de sute de milioane blocat înainte de start
Economic
Procurorii europeni investighează modernizarea Gării de Nord. Licitații cu semnul întrebării. Un proiect de sute de milioane blocat înainte de start
Cum ajung banii în cont în câteva minute și de ce această metodă devine tot mai populară
Economic
Cum ajung banii în cont în câteva minute și de ce această metodă devine tot mai populară
Puterea de cumpărare a românilor, în scădere. Salariile nu mai țin pasul cu inflația (GRAFICE)
Economic
Puterea de cumpărare a românilor, în scădere. Salariile nu mai țin pasul cu inflația (GRAFICE)
Avertismentul dur al lui Richard Bookstaber, economistul care a prezis criza financiară din 2008: „Vom vedea ceva și mai rău”
Economic
Avertismentul dur al lui Richard Bookstaber, economistul care a prezis criza financiară din 2008: „Vom vedea ceva și mai rău”
Economia Europei crește, dar România rămâne în urmă. Ce arată datele
Economic
Economia Europei crește, dar România rămâne în urmă. Ce arată datele
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din rovinietă și TollRO. Ce impact are asupra infrastructurii rutiere
Economic
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din rovinietă și TollRO. Ce impact are asupra infrastructurii rutiere
Ultima oră
21:29 - Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
20:54 - O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
20:54 - Ce a pățit Alina Pușcaș? Vedeta a explicat de ce a apărut cu ochii învinețiți pe internet „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
20:48 - PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
20:18 - Topul surpriză de pe DEX online: De ce au căutat românii „ntur!” și „cocar”
20:16 - Aluminiul se scumpește rapid pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Cum afectează criza lanțurile globale de aprovizionare
19:41 - Decizia procurorilor în crima de la Cenei: Doi minori trimiși în judecată, în timp ce ancheta pentru al treilea minor a fost clasată
19:39 - Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
19:36 - Dragoste cu năbădăi între vechi parteneri. Grindeanu denunță noua majoritate PNL-AUR-USR. Peneliști cer revenirea la sentimente mai bune
19:05 - „Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii