Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. „E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismult”, declară liderii REPER

Ciprian Ciucu și Partidul REPER au semnat luni un protocol de colaborare, prin care REPER îl va susține pe primarul Sectorului 6 în alegerile din 7 decembrie, dar și ulterior, pe perioada mandatului de primar general al Capitalei.

„Partidul REPER a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut și îmi doresc o colaborare de acum înainte, pe un termen mai lung. Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui, pentru că sunt zone pe care le acoperă foarte bine, au competențe în domenii care sunt complementare mie și echipei mele. Le mulțumesc foarte mult pentru că au ales să-mi susțină campania, să mă susțină în aceste alegeri și să colaborăm pe o perioadă lungă de timp”, a declarat Ciprian Ciucu într-o conferință de presă comună cu lideri ai REPER.

Alături de Ciprian Ciucu s-au aflat vicepreședinții Partidului REPER Simina Tulbure și Iulian Hatmanu, care au argumentat opțiunea REPER pentru susținerea lui Ciprian Ciucu la Primăria Municipiului București prin valorile comune împărtășite. „E foarte important să avem un candidat care se va lupta cu mafia urbană, un candidat competent. Pentru Partidul REPER competența este foarte importantă. Și știți ce mai e important? Să nu lăsăm pe mâna extremiștilor nici Bucureștiul și nici România. Partidul REPER s-a angajat să-l susțină pe Ciprian Ciucu – un candidat ferm, un candidat integru și un om serios”, a afirmat reprezentantul REPER, Simina Tulbure.

Partidul REPER este reprezentat de 4 consilieri în Consiliul General al Municipiului București, obținând la alegerile locale de anul trecut 7% din opțiunile bucureștenilor. Deși unele surse dădeau ca sigur sprijinul REPER pentru Cătălin Drulă, REPER a mers pe varianta Ciprian Ciucu, cel mai bine plasat candidat din spectrul de centru-dreapta. Ciucu a declarat de altfel că susținerea primită din partea REPER este „o primă coagulare a centrului”, vorbind despre un proiect mai larg pentru București în perioada următoare.

