Ministrul Educației vrea să acorde mai multă atenție învățământului rural. Daniel David a propus două modele de funcționare pentru reforma acetei părți a sistemului de educație, a cărei beneficiari sunt aproape 33% din elevii României.

„Aproape 33 % din copiii pe care îi avem în școală învață în mediul rural. Școlile din mediul rural au lumini și umbre, ca tot sistemul nostru. Unele funcționează foarte bine, altele, foarte prost. Și cu siguranță va trebui să gândim o reorganizare a învățământului în mediul rural”, a declarat Daniel David, joi, într-o conferință la Oradea.

Ce modele de funcționare propune Daniel David

a vorbit despre două modele de funcționare care pot fi aplicate sistemului de învățământ rural. Primul presupune concetrarea mai multor elevi, din mai multe sate, într-un centru în care să beneficieze de cantine și locuri de dormit pe toată durata săptămânii școlare. Daniel David crede că un astfel de centru ar putea deveni atractiv și pentru titulari care, în prezent, par să aibă o reticență față de predatul la unități de învățământ din mediul rural.

„Un alt model poate să fie un model – pe care îl voi pune în dezbatere publică, vă anunț în premieră, azi sau mâine – în care să ai o școală mentor, o școală cu performanțe bune, la evaluare națională, bacalaureat, cu o școală care nu are încă performanțe bune, deci o școală mentor cu o școală mentorată. Astfel, profesorii din școala mentor să se poată implica în activitățile din școala mentorată, probabil că într-o variantă online, schimburi de experiență, unele cursuri la comun. Ideea este să oferi un cadru școlii mentorate în care poate învăța din seturi de bune practici”, a explicat ministrul Educației, potrivit Agerpres.

Daniel David: „E păcat să spui că dacă pornești din învățământul rural, pornești cu dezavantaj”

Ministrul Educației a subliniat că modele prezentate nu sunt „bătute în cuie”, iar modelele care vor fi aplicate se vor alege în funcție de constatările din teren.

„Trebuie regândit învățământul rural, fiindcă e păcat să spui că dacă pornești din învățământul rural pornești din start cu dezavantaj. De noi depinde să-l reorganizăm și asta încerc să fac”, a mai spus Daniel David.