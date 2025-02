Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, depusă de AUR, S.O.S şi POT, a picat

În cadrul dezbaterii, premierul Marcel Ciolacu i-a acuzat pe semnatarii moțiunii că nu fac nimic pentru țară și-s puși doar pe scandal.

„Semnatarii moțiunii nu au înțeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noștri: zero idei, zero soluții, zero alternativă. Un text plin de minciuni și atacuri la persoană, niciun proiect pentru România.

Moțiunea e o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România: o țară neguvernată, în ruine, decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii, o țară care-și alungă investitorii și care e lăsată pradă populismului anarhic, o țară slabă și ușor de manevrat de dușmanii săi.

Adevărul e că semnatarii moțiunii vor doar să dărâme, dar nu vor să conducă”, a declarat Ciolacu.

Acesta a mai afirmat că Guvernul pe care-l conduce a „muncit din greu în acești ani” să facă „sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai”.