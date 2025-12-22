B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Circ dublu în Parlament. Se dezbat moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor

Circ dublu în Parlament. Se dezbat moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor

Adrian A
22 dec. 2025, 11:48
Circ dublu în Parlament. Se dezbat moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor
Cuprins
  1. Moțiunea împotriva ministrului Justiției
  2. Moțiunea împotriva ministrului Internelor

Astăzi, senatorii și deputații din Parlamentul României discută cele două moțiuni simple care îi vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și pe ministrul Internelor, Cătălin Predoiu. Moțiunile au fost depuse de AUR și sunt programate pentru dezbatere și vot în aceeași zi.

Moțiunea împotriva ministrului Justiției

În Camera Deputaților, de la ora 15.00, va fi dezbătută moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta poartă titlul „Dreptate pentru România! Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”.

Potrivit textului moţiunii, Ministerul Justiţiei are obligaţia constituţională şi politică de a asigura o bună funcţionare a Justiţiei, de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale şi de a respecta legalitatea în activitatea instanţelor şi a celorlalte autorităţi din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie”.

„Mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează și zeci de ani până la prescripție. De asemenea, deciziile instanțelor, dacă este să ne referim și la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică și așteptările publicului, iar instanțele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător.”, a declarat deputatul AUR, Ștefăniță Avrămescu.

Iar de la ora 16:00, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru unele „teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială”.

Moțiunea împotriva ministrului Internelor

În Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moțiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Aceasta este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

„Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moțiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administrației și Internelor să repare ceea ce au greșit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver.” a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, motivele moțiunii împotriva ministrului de Interne

Peiu a criticat și deplasarea ministrului Internelor, Cătălin Predoiu, în Statele Unite.

„Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distincție de la o organizație românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu.”

Tags:
Citește și...
Cât ține cuvântul unui politician. Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisie după o întâlnire cu Bolojan
Politică
Cât ține cuvântul unui politician. Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisie după o întâlnire cu Bolojan
Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
Politică
Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Cătălin Predoiu
Politică
Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Cătălin Predoiu
Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”
Politică
Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”
Nicușor Dan anunță organizarea unui referendum în justiție: „Situația în care suntem este gravă” / La ce întrebare vor trebui să răspundă magistrații
Politică
Nicușor Dan anunță organizarea unui referendum în justiție: „Situația în care suntem este gravă” / La ce întrebare vor trebui să răspundă magistrații
Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc
Politică
Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc
Consilierul lui Bolojan clarifică: a fost sau nu necesară creșterea TVA-ului / Când estimează că vor scădea inflația și dobânzile
Politică
Consilierul lui Bolojan clarifică: a fost sau nu necesară creșterea TVA-ului / Când estimează că vor scădea inflația și dobânzile
Guvernul a alcătuit un comitet pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție. Decizia Executivului vine după dezvăluirile din documentarul Recorder
Politică
Guvernul a alcătuit un comitet pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție. Decizia Executivului vine după dezvăluirile din documentarul Recorder
Radu Marinescu recunoaște că există nereguli în modul de funcționare al Justiției din România: „Semne de întrebare serioase au fost ridicate de mult timp”
Politică
Radu Marinescu recunoaște că există nereguli în modul de funcționare al Justiției din România: „Semne de întrebare serioase au fost ridicate de mult timp”
Câți bani urmează să primească țara noastră prin PNRR. Ministrul Proiectelor Europene a făcut anunțul: „Aceasta este suma pe care o așteptăm să intre în contul României”
Politică
Câți bani urmează să primească țara noastră prin PNRR. Ministrul Proiectelor Europene a făcut anunțul: „Aceasta este suma pe care o așteptăm să intre în contul României”
Ultima oră
13:02 - Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
12:39 - 22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
12:38 - Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
12:27 - România, codașă în UE la consumul de fructe și legume. Trei sferturi dintre români nu mănâncă zilnic nici măcar o porție
12:11 - Cât ține cuvântul unui politician. Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisie după o întâlnire cu Bolojan
11:47 - Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume
11:29 - Theo Rose pune capăt colaborării cu „Vocea României”. Retragerea vine în contextul controverselor despre corectitudinea concursului
11:20 - Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
10:45 - Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
10:39 - Deficit bugetar de 6,7 în 2026 și deprecierea leului. Cum va evolua economia României în următoarea perioadă