Circ dublu în Parlament. Se dezbat moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor

Astăzi, senatorii și deputații din Parlamentul României discută cele două moțiuni simple care îi vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și pe ministrul Internelor, Cătălin Predoiu. Moțiunile au fost depuse de AUR și sunt programate pentru dezbatere și vot în aceeași zi.

Moțiunea împotriva ministrului Justiției

În Camera Deputaților, de la ora 15.00, va fi dezbătută moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta poartă titlul „Dreptate pentru România! Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”.

Potrivit textului moţiunii, Ministerul Justiţiei are obligaţia constituţională şi politică de a asigura o bună funcţionare a Justiţiei, de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale şi de a respecta legalitatea în activitatea instanţelor şi a celorlalte autorităţi din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie”.

„Mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează și zeci de ani până la prescripție. De asemenea, deciziile instanțelor, dacă este să ne referim și la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică și așteptările publicului, iar instanțele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător.”, a declarat deputatul , Ștefăniță Avrămescu.

Iar de la ora 16:00, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru unele „teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială”.

Moțiunea împotriva ministrului Internelor

În Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moțiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Aceasta este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

„Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moțiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administrației și Internelor să repare ceea ce au greșit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver.” a explicat liderul senatorilor , Petrișor Peiu, motivele moțiunii împotriva ministrului de Interne

Peiu a criticat și deplasarea ministrului Internelor, Cătălin Predoiu, în Statele Unite.

„Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distincție de la o organizație românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu.”