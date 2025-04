Motivul incredibil pentru care Ciprian Ciucu a dat în judecată Ministerul Apărării: „Mi-e frică la modul real”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anunțat că a dat în judecată Ministerul Apărării pentru că acesta și-a dat singur autorizație de construire pentru un hotel „cu circuit închis” chiar vizavi de Parcul Drumul Taberei. Ciucu a afirmat că ministerul a început „timid” lucrările de construire, dar nu la hotelul propriu-zis. Primarul a insistat că el a încercat să oprească aceste demersuri, dar deocamdată nu a reușit pentru că „nu am suficientă putere politică în acest moment”.

Ciucu, despre hotelul pe care Armata vrea să și-l construiască fix lângă parc

„Ministerul Apărării și-a dat singur autorizație de construire pentru terenul de vizavi de parc, în Drumul Taberei. Am avut niște discuții cu ceva generali acum vreo trei-patru ani, pentru că voiau să facă acolo un hotel. Un hotel cu front stradal, chiar vizavi de Piața Moghioroș, unde era patinoar pe vremuri. Evident că eu nu le-aș fi emis niciodată acea autorizație de construire. Vă anunț în premieră că i-am dat în judecată. Am atacat autorizația de construire”, a declarat Ciprian Ciucu, în ședința Consiliului Local Sector 6, potrivit

Primarul a explicat apoi că, potrivit legii, Ministerul Apărării poate să-și dea singur autorizații de construire doar pentru chestiuni de securitate națională, or în acest caz e vorba doar de un hotel cu bază sportivă „cu circuit închis”.

Ciucu: Mi-e frică la modul real

„Am încercat să oprim construirea, dar nu am reușit în instanță. Nu am vrut să scot oamenii în stradă, dar evident că acel teren trebuie să revină cumva Sectorului 6. Nu am suficientă putere politică în acest moment. Nu știu dacă o să am vreodată. (…) Mi-e frică la modul real și sper, cât o să am un un cuvânt de zis în această coaliție, să nu se bugeteze vreun hotel acolo. Propunerea noastră a fost de bun simț ‘Nu vă negăm dreptul de a construi un hotel, dar hai cumva să colaborăm. Faceți-l acolo unde vreți să faceți baza sportivă acum, mai în spate. Dați-ne nouă partea din față să o amenajăm, să fie cumva unitar cu piața și cu parcul un spațiu larg deschis, pentru oameni, să fie accesibil oamenilor din Sectorul 6, nu doar gradaților militari. Asta era viziunea. Am bătut la uși închise. M-am dus și la Ciucă”, a mai declarat primarul Ciprian Ciucu.

El a mai afirmat că nici nu ar cadra un hotel acolo deoarece ar aglomera mai mult zona: „E o zonă pe care mi-aș fi dorit cumva să o conectăm cu Parcul Drumul Taberei, să rămână verde și să nu apară construcții”.