B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene"

Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Grindeanu, categoric: „PSD nu îşi doreşte să facă o majoritate cu partide anti-europene”

Ana Maria
17 apr. 2026, 15:59
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Va face PSD alianță cu AUR?
  2. Este PSD pregătit să revină la guvernare?
  3. Se poate forma o majoritate fără PSD?
  4. Ce urmează pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan

Va face sau nu PSD alianță cu AUR? Sorin Grindeanu a ținut să clarifice din nou acest subiect și a anunțat ferm că PSD nu va face majoritate cu AUR și nu va vota guverne minoritare, în timp ce tensiunile politice cresc și scenariile de guvernare rămân deschise.

Tensiunile de pe scena politică se adâncesc, iar declarațiile liderilor principali conturează un tablou tot mai complicat al negocierilor pentru viitorul guvern. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, 17 aprilie, un mesaj ferm privind direcția partidului în eventualele alianțe parlamentare.

Va face PSD alianță cu AUR?

Liderul social-democrat a exclus categoric posibilitatea unei majorități alături de Alianța pentru Unirea Românilor, subliniind că PSD nu va susține formațiuni pe care le consideră anti-europene.

„PSD nu îşi doreşte, şi am şi dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide, să spunem, anti-europene şi nu vom vota niciodată guverne minoritare”, a declarat Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Sighetu Marmației, potrivit Adevărul.

Este PSD pregătit să revină la guvernare?

Chiar dacă respinge o alianță cu AUR, Grindeanu a lăsat deschisă posibilitatea ca PSD să preia conducerea Executivului, inclusiv într-un context politic complicat. Potrivit acestuia, partidul este pregătit să intre la guvernare și să gestioneze situația, chiar dacă ar fi vorba despre un guvern susținut în Parlament de alte formațiuni.

Declarațiile liderului PSD vin pe fondul unor poziții ferme exprimate de președintele Nicușor Dan, care a respins categoric ideea unui Executiv format cu sprijinul AUR. Șeful statului a precizat că nu va accepta „niciodată” desemnarea unui premier PSD într-o formulă guvernamentală care ar include AUR.

Se poate forma o majoritate fără PSD?

În replică, Sorin Grindeanu a atras atenția asupra realităților aritmetice din Parlament, sugerând că formarea unei majorități stabile nu poate ignora partidele mari.

„Nu poate nimeni să facă majoritate fără PSD și fără AUR. Ori faci o majoritate care să includă PSD, ori faci o majoritate care să includă AUR”, a explicat Grindeanu.

Ce urmează pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan

Situația politică ar putea evolua rapid în zilele următoare. PSD urmează să organizeze luni o consultare internă privind susținerea acordată premierului Ilie Bolojan.

Dacă social-democrații vor decide retragerea sprijinului politic, iar premierul nu va demisiona până la următoarea ședință de Guvern, există posibilitatea ca miniștrii PSD să se retragă din Executiv. În acest context, Ilie Bolojan a declarat vineri, ferm, că nu are intenția de a-și da demisia din funcția de premier.

Tags:
Ultima oră
17:17 - DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
17:10 - Cum vor vota PSD-iștii, luni, la referendum. Bolojan a anunțat deja rezultatul: „Zarurile au fost aruncate”
17:05 - Iranul redeschide complet Strâmtoarea Ormuz. Cum a reacționat Donald Trump
16:37 - Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”
16:31 - Dosar penal în cazul furtului țevii de oxigen de la Spitalul Pantelimon. Suspectul a fost reținut de polițiști
15:34 - Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
15:11 - Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
15:09 - Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
14:54 - Bărbat din Timiș, cercetat după ce a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan
14:46 - Newsweek: Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?