Nicolae Ciucă: Decizia este luată pentru mărirea salariului minim cu 400 de lei. Suma neimpozabilă va fi de 300 de lei (VIDEO)

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că salariul minim va fi majorat cu 400 de lei, marți, într-o conferință de presă, iar suma neimpozabilă va fi de 300 de lei.

Nicolae Ciucă, despre mărirea salariului minim

Liderul PNL spune că aspectele au fost lămurite în cadrul ședinței de luni.

„Noi am avut discuții la nivelul coaliției, ieri. Am discutat tot ceea ce ține de acest subiect, care practic a ținut prima linie pentru o lipsă de comunicare internă la nivelul coaliției. Ieri s-au lămurit toate aceste aspecte. În acest moment, vă pot spune că am discutat cu mediul de afaceri, am discutat cu sindicatele, am discutat ieri cu partenerii noștri de coaliție, decizia este luată pentru mărirea salariului minim, cu această nevoie de sprijinire a mediului de afaceri”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Suma neimpozabilă va fi de 300 de lei

Fostul premier a precizat că suma neimpozabilă va fi de 300 de lei, spre deosebire de cei 200 din prezent.

„În aceste condiții, la discuțiile care au avut loc la Guvern în interiorul Consiliului Tripartit, s-a stabilit ca această mărire să fie de 400 de lei, cu mențiunea că nu doar 200 de lei, ci 300 de lei să rămână, practic, sumă neimpozabilă, astfel încât patronatul, cei care au responsabilitatea planurilor de afaceri, să poată să se adapteze la această nouă schimbare a salariului minim”, a continuat Nicolae Ciucă.

„Ce consider că este esențial? Motorul, dinamica economiei românești este mediul privat. De acolo vine tot ceea ce înseamnă venituri pentru bugetul de stat, aproape tot. Ca atare, Guvernul și orice instituție a statului nu trebuie să fie altceva decât partenerul mediului de afaceri (…). Mediul de afaceri are libertatea, care este dată de economia de piață, în care pe proprii bani, pe propriile resurse, pe propria inițiativă, pe propriul curaj, derulează și dezvoltă afaceri în țara noastră”, a mai spus liderul liberalilor.