Nicoleta Pauliuc anunță: Comisia de Buget-Finanțe a adoptat amendamentul pentru retragerea integrală a banilor din contul privat pentru pacienții cu cancer

Într-o postare pe Facebook, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunță că în comisia de buget-finanțe din Senat a fost adoptat un amendament care le permite pacienților diagnosticați cu cancer să primească, la cerere, toți banii din contul lor de pensie privată, într-o plată unică. „Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fonduri private de pensii – amendament acceptat în Comisia de buget-finanțe din Senat”, scrie Pauliuc.

Parlamentara explică în aceeași postare că măsura vizează accesul rapid la resurse într-un moment critic: „Pentru cineva aflat în fața celei mai grele încercări a vieții, acest drept nu înseamnă doar bani – ci acces la tratamente, siguranță, libertate și liniște. Este o măsură prin care îi sprijinim să aibă control, într-un moment în care prea multe lucruri par scăpate de sub control.”

Nicoleta Pauliuc precizează că amendamentul a fost inițiat împreună cu Gabriela Horga, Marius Humelnicu și Adrian Streinu-Cercel. „Sper ca acest amendament să fie votat în plen de toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică”, mai notează senatoarea. Postarea se încheie cu mesajul: „100% din activul personal de pensii pentru pacienții oncologici – o șansă în plus la viață.”