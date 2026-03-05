Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită oficială în Polonia, unde a avut mai multe întâlniri cu liderii de la Varșovia. Joi seară, șeful statului a susținut o conferință de presă în care a prezentat principalele teme discutate cu președintele polonez Karol Nawrocki, dar și cu alți oficiali de rang înalt.

Vizita are loc într-un context regional marcat de provocări de securitate și de discuții privind consolidarea cooperării în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Nicușor Dan, în Polonia. Cu ce oficiali s-a întâlnit

În cadrul deplasării, președintele României s-a întâlnit cu liderii principali ai Poloniei: șeful statului, premierul și conducerea Parlamentului. Discuțiile au vizat mai multe domenii strategice pentru relația bilaterală.

„Vizită oficială în Polonia, în cursul căreia ne-am întâlnit cu președintele, cu primul ministru și cu șefii celor două camere ale Parlamentului. Discuții comune cu fiecare dintre ei pe patru teme importante: securitate, economie, relații externe și Uniunea Europeană. Încep prin a spune că România și Polonia au, în acest moment, caracteristici similare. Sunt țări mari pe frontiera de Est, implicate în NATO, țări care au profitat, care s-au dezvoltat în urma aderării la Uniunea Europeană, țări care încurajează parteneriatul transatlantic, inclusiv în interiorul Uniunii și țări care pot să profite din faptul că au pe foarte multe domenii o viziune comună, inclusiv în interiorul Uniunii, prin ceea ce înseamnă competitivitate în raportarea la strategiile verzi ale Uniunii.”

Potrivit președintelui, pozițiile comune ale celor două state pot contribui la consolidarea influenței lor în cadrul UE.

Cum colaborează România și Polonia pe zona de securitate

Unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor a fost cooperarea militară dintre cele două țări, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor de pe flancul estic al NATO.

„Pe zona de securitate, deja există o colaborare între armatele noastre. Noi suntem prezenți în Polonia, trupe poloneze sunt prezente în România. Am vorbit de achiziții comune, am vorbit de a fructifica împreună programul . Polonia este prima țară ca volum, România este a doua. Am vorbit, cum am zis, de producții comune. Am vorbit de Forumul B9 care va avea loc în București. După cum știți, este o inițiativă a României și a Poloniei începută acum aproximativ 10 ani. Ne interesează foarte mult, după cum știți, Marea Neagră, așa cum Polonia este interesată de Marea Baltică și am vorbit de un schimb de experiențe pe cum să facem acel hub de securitate la Marea Neagră, care este important pentru România.”

Nicușor Dan, în Polonia. Ce oportunități economice au fost discutate

Pe lângă componenta de securitate, agenda întâlnirilor a inclus și teme economice, precum dezvoltarea investițiilor și sprijinul Poloniei pentru aderarea României la .

„Pe zona economică, Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE. Am vorbit de cum să dezvoltăm investițiile de oportunități comune de investiții. Am uitat să menționez că, în urmă cu două ore, am participat și la un forum de afaceri româno-polonez cu peste 100 de companii poloneze interesate de dezvoltarea relațiilor cu România. Am vorbit de ședința viitoare comună a celor două guverne, ocazie cu care să facem și un mare forum de afaceri.”

Ce s-a discutat despre Ucraina și Republica Moldova

Politica externă a fost un alt capitol important al discuțiilor. Liderii de la București și Varșovia au abordat situația din Ucraina și perspectivele de aderare europeană pentru Kiev și Chișinău.

„Pe partea de politică externă am vorbit foarte mult de Moldova și de Ucraina și de procesul de aderare al fiecăruia, iar de Ucraina, evident, de sprijinul pe războiul care este în desfășurare, iar pe partea de Uniunea Europeană, politici europene, de interesul nostru pentru viitorul cadru financiar multianual, lucru pe care l-am spus de mai multe ori. Europa trebuie să devină competitivă, și e foarte bine că Europa își propune să pună mulți bani pe inovare și pe concursuri care se duc în zona de cercetare-inovare, numai că asta nu trebuie să adâncească decalajul între țări mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate și trebuie să găsim niște criterii astfel încât bani pentru cercetare-dezvoltare să ducă și către țări mai puțin dezvoltate. Cam atât din perspectiva mea.”

Ce proiect a promovat prima doamnă în Polonia

În paralel cu agenda oficială, prima doamnă a României a participat la întâlniri dedicate proiectelor sociale.

„După cum știți, prima doamnă are un proiect România în lumină, cu mai multe componente sociale. Una din componentele acestea, în parteneriat inclusiv cu Ministerul Sănătății din România, este atacarea problemei adicțiilor, în special la copii și tineri. Și s-a întâlnit cu Centrul Național Polonez pentru prevenirea adicțiilor și cu o fundație care se ocupă de același lucru pentru copii.”

Ce perspective are parteneriatul România-Polonia?

La finalul declarațiilor, președintele a subliniat că parteneriatul dintre cele două state poate aduce beneficii pe mai multe planuri.