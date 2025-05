Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea de un susținător al lui Simion. Polițiștii cercetează cazul

amenințat cu moartea, pe Facebook, de un susținător al lui George Simion, din Maramureș.

Nicușor Dan, amenințat cu moartea

Bărbatul are numele de utilizator Codruț Tiberius și i-a adresat mai mult amenințări , într-o postare pe Facebook, textul fiind plin de greșeli, conform

„Că mă duc în București jar mănâncă, 15 gloanțe îi dau că știe cu cine s-a pus acuma să dea faliment de președinte (…) am mașină am autocare am de toate (…) și intrăm în București”, scrie în mesajul publicat pe Facebook.

Polițiștii au identificat bărbatul de 31 de ani și cercetează cazul. Pe numele acestuia sa deschis un dosar penal.