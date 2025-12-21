În urmă cu o zi în urmă, Nicușor Dan anunța că a primit numeroase sesizări de la magistrați, cu privire la neregulile din sistemul de justiție. Astăzi, președintele României a susținut o conferință de presă în care a adresat principalele concluzii după parcurgerea materialelor, dar și deciziile pe care le-a luat pentru remedierea disfuncționalităților.

Nicușor Dan anunță reprogramarea întâlnirilor confidențiale cu magistrații

Nicușor Dan a afirmat că, în zilele premergătoare întâlnirii cu magistrații, au existat tot felul de situații „neobișnuite”. Unele instituții au decis programarea unor ședințe în ziua discuțiilor, în timp ce mai mulți angajați din sistemul judiciar au primit mesaje de influențare sau intimidare.

Mulți magistrați ar fi cerut ca întâlnirile să nu aibă loc pe 22 decembrie, invocând teama de posibile repercusiuni. În consecință, Nicușor Dan a anunțat că ziua de luni va fi dedicată unor discuții publice, pentru cei care își asumă să vorbească deschis, urmând ca întâlnirile confidențiale să fie reprogramate.

„Au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții, față de cele 1000 de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați care vin în numele unor asociații de magistrați. S-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile. În primul rând că, în mod neobișnuit, în anumite instituții, s-au programat ședințe pentru luni, 22 decembrie. Au existat mesaje de influențare, intimidare.

Mulți dintre cei care ne-au scris au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă ca participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercursiuni. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10.00, vom face o discuție publică cu cei care își doresc să își asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private, în regim de confidențialitate, vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi, o vor avea, dar nu mâine.

Dacă mâine se vor face orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire, de asemenea publică, în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea, față de acuzele care sunt aduse”, a declarat Nicușor Dan, la conferința de presă.

Principalele probleme din sistemul de justiție, semnalate de magistrați

Nicușor Dan susține că semnalele primite din sistemul judiciar indică probleme „foarte grave”, în special legate de rolul decisiv al președinților instanțelor. Aceștia au puterea de a influența parcursul profesional al unui magistrat, dat fiind faptul că le revine responsabilitatea de a numi vicepreședinți și membrii organelor de conducere.

„Sunt semnalate foarte grave cu privire la sistemul de Justiție. În primul rând, în cadrul conducerilor instanțelor, rolul președintelui este decisiv. Prin faptul că el numește vicepreședinții și toți membri organelor de conducere. În felul acesta, puterea pe care o au șefii instanțelor este foarte mare. Mai important, prin această putere este influențată modul de promovare la instanțele superioare. Ni s-au sesizat situații în care, membri corupului magistraților nu promovează pentru că au avut, la un moment dat, situații în care au dat opinii critice, fie față de CSM, fie față de conducerea instanțelor.

Cu privire la detașare și delegare, ni s-a semnalat că este o măsură arbitrară. Ni s-au semnalat cazuri în care se deleagă încrucișat, de la un tribunal la alt tribunal, în raza aceleași Curți de Apel. De asemenea, ni s-a semnalat o atitudine discreționară a Inspecției Judiciare. Concluzia acestor sesizări, a majorității dintre ele, este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci care acționează în interesul unui grup pe care îl constituie.

Activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea, de multe ori discreționară, a acestui grup de persoane. Și atunci, inclusiv promovările la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au făcut pe criterii de obediență față de acest grup care conduce sistemul de Justiție, și nu pe criterii de profesionalism, cu atât mai mult cu cât, legea din 2022 a scos proba scrisă la promovarea, inclusiv la Înalta Curte”, a continuat președintele.

Cum propune Nicușor Dan pentru soluționarea problemelor ce țin de legile din justiție

Referindu-se la cadrul legislativ, Nicușor Dan a arătat că o reformă amplă a legilor Justiției ar necesita o dezbatere de durată. Pe termen scurt însă, el consideră esențială concentrarea pe problemele recurente semnalate de magistrați.

Printre acestea, a enumerat necesitatea unor criterii obiective de promovare, alegerea prin vot a membrilor conducerii instanțelor, precum și reglementarea mult mai clară a procedurilor de delegare și detașare.

„Dacă vrem să discutăm de legile Justiției, pe toate chestiunile de proceduri despre care am vorbit, va fi o discuție lungă. Însă, pe termen scurt, trebuie să ne focusăm pe acele chestiuni care sunt recurente:

Cum se fac promovările, dacă trebuie sau nu să fie un criteriu obiectiv;

Cine face parte din colegiile de conducere ale instanțelor, toată lumea din acest sesizări spune că ar trebui aleși prin vot de către colegii lor, nu impuși;

Modul în care se fac delegări, detașări, să fie mult mai precis formulat, astfel încât posibilitatea de atitudine discreționară să fie mult redusă”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan anunță organizarea unui referendum în sistemul de justiție

În final, Nicușor Dan a anunțat că va iniția, în luna ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților.

„Cred că situația în care suntem este gravă, prin faptul că există această suspiciune cu privire la intregritatea din sistemul judiciar. Față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția, în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup de interiorul sistemului judiciar?

Dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune «da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public», vom continua disucțiile legislativ. Dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a încheiat Nicușor Dan.