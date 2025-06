Nicuşor Dan, despre îngheţarea pensiilor şi salariilor și anul viitor: „Guvernul și-a asumat. Să începem să ne mai şi ţinem de lucrurile pe care spunem că le facem” (VIDEO)

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit miercuri, la conferința de după summitul NATO, și despre îngheţarea pensiilor şi salariilor anul viitor, în condițiile în care măsura e prevăzută în programul recent instalatului Guvern Bolojan.

Întrebat dacă va cere Guvernului Bolojan să nu îngheţe pensiile şi salariile anul viitor sau să se țină de programul de guvernare, Nicușor Dan a răspuns: „Este un Guvern care a trecut de votul Parlamentului, cu acest program de guvernare. Deci şi-a asumat măsura de care vorbiţi. „Şi-a asumat-o. Să începem să ne mai şi ţinem de lucrurile pe care spunem că le facem”.

Ce a mai spus Dan la conferința de după summitul NATO

În cadrul aceleiași conferințe, Nicușor Dan că aliații NATO au aprobat majorarea investițiilor în apărare la 5% din PIB-ul fiecărei țări, până în 2035: „S-a agreat ținta de 5% cheltuieli pentru apărare. Banii trebuie transformați în capacități militare. S-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Am mulțumit aliaților prezenți în operațiuni în România și am reafirmat că regiunea Mării Negre e importantă. Am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui militari NATO. Am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din R. Moldova din septembrie”.

Întrebat de reporteri cum răspunde acuzațiilor că nu a avut nicio reacție la numirile recente din justiție, acesta punând accent pe puterile sale potrivit Constituției.

De asemenea, întrebat ce compromisuri a făcut pentru a ajunge la această formulă de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, Nicușor Dan a răspuns: „Sunt multe nuanțe ale acestui cuvânt. Repet, există un echilibru de putere, există atribuții și o negociere între președinte și partide pe a aranja aceste atribuții. Nu mereu, și ăsta e farmecul democrației, deciziile sunt la o singură persoană”.