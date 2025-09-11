Președintele Nicușor Dan a precizat în interviul realizat de Ioana Constantin și difuzat joi în emisiunea „Politica zilei”, că a existat o interferență a serviciilor în jocul politic din România:

Ce spune Nicușor Dan despre implicarea serviciilor în politică

„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă serviciile din România au fost controlate de serviciile altor state, în cadrul acestei interferențe, Nicușor Dan a răspuns:

„Bineînțeles că există interese ale altor state, dar nu aș zice că au fost influențe pe alegeri, există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, astea sunt lucruri pe diverse grade, până la anumite lucruri legitime”.

Nicușor Dan a subliniat importanța controlului civil asupra serviciilor pentru a evita astfel de situații:

“Întrebarea pe care dumneavoastră mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă în zona de Constituție, de atribuții pe care le dă Constituția. Asta e miza unui control civil”.

Când va propune președintele noi șefi la servicii

Președintele a mai precizat că încă sunt discuțiile cu partidele privind numirea unor noi șefi la partide și a sugerat că va exista o discuție cu partidele înainte ca propunerile sale să fie trimise la votul din Parlament:

“E o discuție care a început. O să vedeți rezultatul. O să fie propunere urmată de vot. O să fie discutat înainte de votul în Parlament”.

Cât privește coaliția de guvernare, Nicușor Dan a precizat că Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat măsuri substanțiale pentru a rezolva problema deficitului:

“Guvernul ăsta a avut niște obiective. Și-a propus multe, program de guvernare complet, cu capitole, secțiuni, dar el a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului. Aici a făcut niște mișcări substanțiale, cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate. Nu vreau să intru în dezbaterea asta”.

Ce nume au fost vehiculate pentru preluarea conducerii serviciilor

Dezbaterile despre numirea unor noi șefi la serviciile de informații au fost redeschise, pe 30 iulie, când Nicușor Dan anunța că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE.

El a precizat că are deja trei, patru nume pe o listă scurtă, pentru cele două funcţii.

În spațiul public s-au vehiculat mai multe nume pentru conducerea Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe: Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean sunt nume vehiculate în spaţiul public.

Șeful statului a declarat la scurt timp după preluarea mandatului, că prioritare sunt măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Abia după ce această problemă va fi soluționată, Nicușor Dan spune că se va apleca și asupra numirii viitorului șef al SRI.

Președintele , astfel, unei întrebări primite din partea unui jurnalist. El a spus că va face o propunere pentru această funcție, dar va trebui ca Parlamentul să o aprobe.

„Desigur, da (va propune un șef civil la conducerea SRI – n. red.). Dar, după cum ştiţi, preşedintele propune şi Parlamentul aprobă”, a declarat Nicușor Dan.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

Ce controverse îl vizează pe actualul șef al SIE

O anchetă realizată de a scos la iveală faptul că actualul director al SIE, Gabriel Vlase, a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie 2024, în contextul în care CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral.

Deputat PSD, Mihai Weber, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, a afirmat, după o întâlnire cu șeful SIE, Gabriel , că această deplasare a directorului SIE în misiunea externă, în timpul alegerilor prezidenţiale din România „s-a realizat conform calendarului de activităţi al SIE”.