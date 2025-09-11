B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan: „A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor” (VIDEO)

Nicușor Dan: „A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor” (VIDEO)

George Lupu
11 sept. 2025, 16:35
Nicușor Dan: A existat o interferență a serviciilor în jocul politic de-a lungul anilor (VIDEO)
Nicușor Dan Sursa foto: Presidency.ro
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre implicarea serviciilor în politică
  2. Când va propune președintele noi șefi la servicii
  3. Ce nume au fost vehiculate pentru preluarea conducerii serviciilor
  4. Ce controverse îl vizează pe actualul șef al SIE

Președintele Nicușor Dan a precizat în interviul realizat de Ioana Constantin și difuzat joi în emisiunea „Politica zilei”, că a existat o interferență a serviciilor în jocul politic din România:

Ce spune Nicușor Dan despre implicarea serviciilor în politică

„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă serviciile din România au fost controlate de serviciile altor state, în cadrul acestei interferențe, Nicușor Dan a răspuns:

„Bineînțeles că există interese ale altor state, dar nu aș zice că au fost influențe pe alegeri, există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, astea sunt lucruri pe diverse grade, până la anumite lucruri legitime”.

Nicușor Dan a subliniat importanța controlului civil asupra serviciilor pentru a evita astfel de situații:

“Întrebarea pe care dumneavoastră mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă în zona de Constituție, de atribuții pe care le dă Constituția. Asta e miza unui control civil”.

Când va propune președintele noi șefi la servicii

Președintele a mai precizat că încă sunt discuțiile cu partidele privind numirea unor noi șefi la partide și a sugerat că va exista o discuție cu partidele înainte ca propunerile sale să fie trimise la votul din Parlament:

“E o discuție care a început. O să vedeți rezultatul. O să fie propunere urmată de vot. O să fie discutat înainte de votul în Parlament”.

Cât privește coaliția de guvernare, Nicușor Dan a precizat că Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat măsuri substanțiale pentru a rezolva problema deficitului:

“Guvernul ăsta a avut niște obiective. Și-a propus multe, program de guvernare complet, cu capitole, secțiuni, dar el a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului. Aici a făcut niște mișcări substanțiale, cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate. Nu vreau să intru în dezbaterea asta”.

Ce nume au fost vehiculate pentru preluarea conducerii serviciilor

Dezbaterile despre numirea unor noi șefi la serviciile de informații au fost redeschise, pe 30 iulie, când Nicușor Dan anunța că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE.

El a precizat că are deja trei, patru nume pe o listă scurtă, pentru cele două funcţii.

În spațiul public s-au vehiculat mai multe nume pentru conducerea Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe: Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean sunt nume vehiculate în spaţiul public.

Șeful statului a declarat la scurt timp după preluarea mandatului, că prioritare sunt măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Abia după ce această problemă va fi soluționată, Nicușor Dan spune că se va apleca și asupra numirii viitorului șef al SRI.

Președintele a răspuns, astfel, unei întrebări primite din partea unui jurnalist. El a spus că va face o propunere pentru această funcție, dar va trebui ca Parlamentul să o aprobe.

„Desigur, da (va propune un șef civil la conducerea SRI – n. red.). Dar, după cum ştiţi, preşedintele propune şi Parlamentul aprobă”, a declarat Nicușor Dan.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

Ce controverse îl vizează pe actualul șef al SIE

O anchetă realizată de G4media a scos la iveală faptul că actualul director al SIE, Gabriel Vlase, a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie 2024, în contextul în care CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral.

Deputat PSD, Mihai Weber, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, a afirmat, după o întâlnire cu șeful SIE, Gabriel Vlase, că această deplasare a directorului SIE în misiunea externă, în timpul alegerilor prezidenţiale din România „s-a realizat conform calendarului de activităţi al SIE”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
Politică
Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată că cei 40% dintre români sunt exasperați” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată că cei 40% dintre români sunt exasperați” (VIDEO)
Nicușor Dan, despre situația economică: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere pe care românii o vor vedea” / Ce spune președintele despre alegeri anticipate (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre situația economică: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere pe care românii o vor vedea” / Ce spune președintele despre alegeri anticipate (VIDEO)
Nicușor Dan: „De zece ani, România e în războiul hibrid al Federației Ruse”
Politică
Nicușor Dan: „De zece ani, România e în războiul hibrid al Federației Ruse”
Sorin Grindeanu a prezentat planul PSD pentru relansarea economiei: „România are nevoie de reformă. Acest plan este bazat pe stimularea investițiilor” (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu a prezentat planul PSD pentru relansarea economiei: „România are nevoie de reformă. Acest plan este bazat pe stimularea investițiilor” (VIDEO)
Charlie Kirk credea că va fi arestat dacă vizitează România. Cum a ajuns activistul MAGA la această concluzie
Politică
Charlie Kirk credea că va fi arestat dacă vizitează România. Cum a ajuns activistul MAGA la această concluzie
Sondaj: AUR continuă să crească în preferințele electoratului. Cum stau partidele din coaliția de guvernare
Politică
Sondaj: AUR continuă să crească în preferințele electoratului. Cum stau partidele din coaliția de guvernare
Nicușor Dan, despre ascensiunea mișcărilor extremiste în România: Există riscul ca o nemulțumire socială să se ducă într-o zonă de xenofobie
Politică
Nicușor Dan, despre ascensiunea mișcărilor extremiste în România: Există riscul ca o nemulțumire socială să se ducă într-o zonă de xenofobie
Ultima oră
18:11 - Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
18:11 - Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
18:05 - De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
17:29 - Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
17:22 - Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
17:13 - Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
17:09 - Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
17:05 - Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
16:58 - Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată că cei 40% dintre români sunt exasperați” (VIDEO)
16:50 - Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”