Președintele Nicușor Dan a declarat că România are procedurile necesare pentru a reacționa ca Polonia dacă va fi pusă într-o situație similară cu a ei. Amintim că Polonia, țară NATO, , în premieră, drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

„În primul rând, solidaritate cu Polonia! A fost o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi n-am avut incidente de acest fel, adică ce am avut noi am avut accidental la câteva sute de metri de graniță. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a insistat că România are pașii stabiliți pentru a acționa similar într-o situație ca a Poloniei: „Da. În urma legii pe care Paramentul a dat-o, dacă nu mă înșel, în martie, și a procedurile ulterioare din CSAT, procedurile sunt gata”.

O sursă din NATO pentru Reuters că a fost pentru prima dată când avioane NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare în Polonia. Potrivit acesteia, între șase și zece drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Radarele Patriot au detectat dronele, dar nu au fost lansate rachete interceptoare. În schimb, au fost ridicate de la sol avioane poloneze F-16, unele olandeze F-35, unele italiene de supraveghere AWACS și avioane pentru realimentare.

„Spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești. Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte. E o provocare la scară largă, dar suntem pregătiți să respingem astfel de provocări. Situația e gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diverse scenarii”, a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk,