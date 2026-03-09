B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 – 20 martie

Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 – 20 martie

Adrian Teampău
09 mart. 2026, 11:20
Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 - 20 martie
Nicușor Dan Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa
  2. Temele de dezbatere la viitorul Consiliu European

Nicușor Dan va purta o discuție telefonică, în cursul zilei de luni, 9 martie, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cei doi lideri politici vor pregăti reuniunea din 19 – 20 martie.

Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului va avea, luni, o discuţie la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa. Cei doi vor analiza o serie de probleme legate de pregătirea reuniunii Consiliului din 19 – 20 martie. Potrivit sursei citate, convorbirea telefonică este programată la ora 11:30.

Anterior, Consiliul European s-a întrunit pe 12 februarie într-o reuniune informală în cadru restrâns, la Castelul Alden Biesen. Subiectele de discuție la acel moment au fost aprofundarea pieţei unice, reducerea dependenţelor economice sau stimularea competitivităţii UE într-un context geostrategic nou.

„O să fie un Consiliu în martie, 19 – 20 martie, şi acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea preţului energiei, una din priorităţi fiind coborârea preţului energiei, care este legat de competitivitatea companiilor”, spunea preşedintele pe 12 februarie.

Temele de dezbatere la viitorul Consiliu European

La reuniunea Consiliului European din 19 – 20 martie, liderii UE vor aborda mai multe teme de actualitate. Între acestea se vor afla subiecte legate de situaţia din Ucraina şi Orientul Mijlociu. De asemnea, vor fi analizate aspecte legate de competitivitatea şi piaţa unică, securitatea şi apărarea europeană, precum şi migraţia.

La reuniunea informală din 12 februarie, Nicușor Dan a pledat pentru consolidarea Pieţei Unice, atragerea de investiţii, perioade de tranziţie mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, dar şi consolidarea Uniunii Energiei, o interconectare mai bună a reţelelor energetice europene.

„Consolidarea Pieţei Unice şi creşterea competitivităţii Uniunii Europene sunt principalele soluţii aflate pe masa discuţiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei, dar şi încurajarea investiţiilor şi a inovaţiilor pentru a dezvolta economiile europene”, arăta atunci comunicatul oficial.

