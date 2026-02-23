B1 Inregistrari!
Externe » Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE

Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE

Iulia Petcu
23 feb. 2026, 22:17
Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce a fost blocat împrumutul pentru Ucraina
  2. Cum a reacționat conducerea Uniunii Europene
  3. Ce rol joacă disputa legată de conducta Drujba
  4. De ce se discută schimbarea regulilor de vot în UE

Decizia Ungariei de a bloca împrumutul european destinat Ucrainei a generat tensiuni majore în interiorul Uniunii Europene. Oficialii europeni acuză Budapesta că a încălcat reguli fundamentale ale cooperării, într-un moment considerat critic pentru sprijinul acordat Kievului.

De ce a fost blocat împrumutul pentru Ucraina

Împrumutul de 90 de miliarde de euro, convenit în decembrie de liderii statelor membre, se afla în faza finală a procedurii legislative, prima tranșă fiind programată pentru începutul lunii aprilie.

Ungaria a decis însă să blocheze una dintre componentele schemei, invocând un conflict energetic fără legătură directă cu ajutorul financiar. Reacțiile nu au întârziat, iar conducerea UE a vorbit deschis despre încălcarea principiilor asumate prin tratate.

Cum a reacționat conducerea Uniunii Europene

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a calificat decizia Budapestei drept problematică. „Este cu adevărat regretabil”, a declarat ea, adăugând că „nu este în conformitate cu clauza cooperării loiale prevăzută în tratatele (UE)”. Mesajul a fost susținut și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care i-a transmis premierului ungar că deciziile comune „trebuie respectate”.

Într-o scrisoare adresată premierului ungar Viktor Orbán, Antonio Costa a subliniat că „când liderii ajung la un consens, sunt legați de decizia lor”. El a avertizat că „orice încălcare a acestui angajament constituie o violare a principiului cooperării loiale” și că „niciun stat membru nu poate fi lăsat să submineze credibilitatea deciziilor adoptate colectiv”.

De la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj ferm privind respectarea angajamentelor europene. „Sunt încrezător când spun că sunt hotărât, pentru că știu că angajamentele politice și promisiunile făcute la ultimul Consiliu European vor fi respectate. Nu poate fi altfel”, a declarat acesta, potrivit Antena3.

Ce rol joacă disputa legată de conducta Drujba

Conflictul este legat de conducta Drujba, infrastructură care traversează Ucraina și transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia, în baza unei derogări de la sancțiuni. După avarierea conductei în urma unui atac cu dronă, Budapesta a acuzat Kievul de oprirea livrărilor. Orbán a susținut că „din mijlocul lunii februarie, Ucraina refuză să restabilească transferul de țiței”, calificând situația drept „un act de ostilitate neprovocat”.

Autoritățile de la Kiev afirmă că reparațiile sunt în curs, dar sunt îngreunate de bombardamentele rusești constante. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că „ultimatumurile ungar și slovac ar trebui adresate doar Kremlinului” și că „aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică”.

De ce se discută schimbarea regulilor de vot în UE

Blocajul a reaprins dezbaterea privind principiul unanimității, criticat de mai mulți oficiali europeni. Reprezentantul Germaniei, Johann Wadephul, a spus: „Sunt uimit de poziția Ungariei”, în timp ce ministrul lituanian Kestutis Budrys a cerut revizuirea regulilor pentru a evita „exploatarea principiului unanimității”. Ministra suedeză Maria Malmer Stenergard a calificat situația drept o „rușine” și un „act dezonorant”, insistând că „trebuie să ne asigurăm că Ucraina primește acești bani”.



