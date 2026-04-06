Preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat pe premierul Ilie Bolojan și pe miniștrii Bogdan Ivan – Energie – respectiv Ciprian Şerban – Transporturi – la o ședință de criză. Alături de oficialii guvernamentali vor fi și reprezentanţii companiilor din industria petrolieră Petrom şi Rompetrol.

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință de criză

Discuțiile vor viza teme legate de situația aprovizionării României cu ţiţei şi carburanți, a anunțat Administrația Prezidențială. Președintele Nicușor Dan i-a convocat pentru ora 14.00, pe Ilie Bolojan, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, dar și mai mulți reprezentanți ai companiilor din industria petrolieră.

Întâlnirea are loc după ce Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard. Măsura, care intră în vigoare marți, 7 aprilie, presupune o scădere cu 36 de bani a prețului de la pompă. Există temeri că România ar putea intra într-o perioadă de criză a carburanților, caracterizată de lipsa acestora de pe piață.

Surse apropiate Palatului Cotroceni au relatat că președintele este preocupat de ceea ce urmează pe piața energiei. Șeful statului este îngrijorat de consecințele pe care le-ar putea avea lipsa carburanților pentru economie, în contextul tensiunilor din sectorul energetic.

În acest context, întâlnirea este menită să clarifice dacă există riscuri cu privire la aprovizionarea cu carburanți și dacă măsurile adoptate de Guvern sunt suficiente pentru a stabiliza piața. Autoritățile încearcă să evite un scenariu în care perturbările problemele din sectorul energetic ar putea genera efecte în lanț asupra economiei, de la transporturi până la prețuri.

Guvernul a redus acciza la motorină

Întâlnirea convocată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni vine cu o zi înainte de intrarea în vigoare a ă. Măsura a fost adoptată de guvern, printr-o ordonanță de urgență. Astfel, începând cu ziua de marți, 7 aprilie, este așteptată o scădere de aproximativ 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu tot cu TVA.

Î plus, pe lângă reducerea accizei, guvernul a introdus și o contribuție de solidaritate pentru companiile care extrag sau comercializează petrol în România. Sunt viate profiturile excepționale obținute în actualul context. Valoarea acesteia poate ajunge până la 60% din câștigurile suplimentare ale companiilor.

Guvernul estimează că impactul bugetar al reducerii accizei va fi de aproximativ 0,61 miliarde de lei. Aceasta, în timp ce veniturile din contribuția de solidaritate ar putea varia între 0,07 și 0,65 miliarde de lei, în funcție de evoluția prețului petrolului.