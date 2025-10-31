Președintele Nicușor Dan îi conferă consilierului Marius Lazurca puteri sporite. Acesta urmează să gestioneze simultan domeniile securitate națională și politică externă, potrivit unui decret publicat de Administrația Prezidențială.

Este pentru prima dată în perioada recentă când cele două departamente vor fi conduse de aceeași persoană. Decizia este legată de războiul hibrid dus de Rusia, invocat public de președintele României, potrivit .

Care sunt detaliile numirii lui Marius Lazurca

Nicușor Dan l-a propus pe Lazurca la șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) încă din august, într-o discuție cu șefii partidelor de coaliție.

“Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.”, a transmis într-un comunicat de presă.

Cine este Mihai Lazurca

Lazurca este diplomat de carieră. Recent, el a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic.

„Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală”, a argumentat Nicușor Dan decizia de a-l rechema în țară pe Lazurca. Mandatul de 4 ani al lui Lazurcă în Mexic oricum s-a încheiat în acest an. În acest moment, la șefia SIE se află Gabriel Vlase (ex-PSD).

De precizat că Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc de tineri, din perioada în care erau amândoi studenți în Franța.

Numirea lui Marius Lazurca vine într-un moment crucial pentru România, pe fondul tensiunilor internaționale și al amenințărilor hibride. Consolidarea atribuțiilor sale permite Administrației Prezidențiale să gestioneze mai eficient situațiile de criză și să asigure continuitatea politicii externe.