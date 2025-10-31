B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE

Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE

Ana Maria
31 oct. 2025, 12:30
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
Sursa foto: Captura Facebook Nicusor Dan
Cuprins
  1. Care sunt detaliile numirii lui Marius Lazurca
  2. Cine este Mihai Lazurca

Președintele Nicușor Dan îi conferă consilierului Marius Lazurca puteri sporite. Acesta urmează să gestioneze simultan domeniile securitate națională și politică externă, potrivit unui decret publicat de Administrația Prezidențială.

Este pentru prima dată în perioada recentă când cele două departamente vor fi conduse de aceeași persoană. Decizia este legată de războiul hibrid dus de Rusia, invocat public de președintele României, potrivit G4Media.

Care sunt detaliile numirii lui Marius Lazurca

Nicușor Dan l-a propus pe Lazurca la șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) încă din august, într-o discuție cu șefii partidelor de coaliție.

“Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

Cine este Mihai Lazurca

Lazurca este diplomat de carieră. Recent, el a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic.

„Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală”, a argumentat Nicușor Dan decizia de a-l rechema în țară pe Lazurca. Mandatul de 4 ani al lui Lazurcă în Mexic oricum s-a încheiat în acest an. În acest moment, la șefia SIE se află Gabriel Vlase (ex-PSD).

De precizat că Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc de tineri, din perioada în care erau amândoi studenți în Franța.

Numirea lui Marius Lazurca vine într-un moment crucial pentru România, pe fondul tensiunilor internaționale și al amenințărilor hibride. Consolidarea atribuțiilor sale permite Administrației Prezidențiale să gestioneze mai eficient situațiile de criză și să asigure continuitatea politicii externe.

Tags:
Citește și...
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Politică
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Politică
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor
Politică
Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita”
Politică
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita”
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Politică
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Politică
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Politică
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Politică
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Politică
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ultima oră
12:51 - Loredana, mărturisiri inedite. Cum reușește artista să mențină echilibrul în viața ei
12:48 - Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)
12:34 - Cel mai nou cuplu din showbiz? Cu ce celebră prezentatoare TV a fost surprins Dan Alexa
12:28 - PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
12:12 - Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
12:02 - Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
11:48 - Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
11:32 - Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
11:31 - Sfinții zilei de astăzi, 31 octombrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii
11:16 - Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF