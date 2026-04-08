Președintele Nicușor Dan a abordat, în cadrul unei conferințe de presă, impactul politic al alegerilor din Ungaria asupra Uniunii Europene. Declarațiile sale vizează atât funcționarea mecanismelor europene, cât și blocajele apărute în deciziile majore privind sprijinul pentru Ucraina.

Cum vede Nicușor Dan blocajele din Uniunea Europeană

Întrebat despre consecințele unei eventuale victorii a lui , președintele a evitat speculațiile politice, dar a criticat ferm disfuncționalitățile din interiorul Uniunii. El a subliniat că întârzierile în luarea deciziilor afectează credibilitatea instituțiilor europene în fața cetățenilor.

„Da, și-l critic în continuare. Faptul că… ce poate să creadă cetățeanul european în momentul în care 27 de lideri europeni se întâlnesc în decembrie și spun „vom acorda un împrumut de 90 de miliarde Ucrainei” și trei luni mai târziu ei vin și spun „ne pare rău, nu putem să trimitem banii pentru că se opune Ungaria”? Este inadmisibil. Acum să nu facem speculații, adică nu aș vrea să fac eu speculații pe rezultatul alegerilor, mai sunt câteva zile și o să vedem cum ne comportăm în continuare. Una peste alta, și sunt foarte multe nuanțe aici, e o problemă cu procesul de decizie în Uniune. Adică e o problemă când cineva abuzează de mecanismul de unanimitate”, a transmis președintele

Declarația evidențiază o critică directă la adresa modului în care dreptul de veto poate bloca decizii importante, chiar și în situații considerate urgente la nivel european.

Ce spune despre schimbarea regulilor de decizie în UE

Pe tema unei posibile reforme a mecanismului de vot din Uniunea Europeană, Nicușor Dan a confirmat existența unor discuții preliminare. Totuși, acesta a precizat că procesul se află într-un stadiu incipient și nu există încă soluții concrete.

„Discuția a pornit deja, dar… În fază incipientă nu există propuneri tehnice pe masă, dar discuţia a pornit deja tocmai de la neaşezările pe care le-am observat acum în Ungaria”, mai adaugă .





