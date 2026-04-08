Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orban și mecanismul de unanimitate din UE: „Este inadmisibil."

Iulia Petcu
08 apr. 2026, 20:23
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Cum vede Nicușor Dan blocajele din Uniunea Europeană
  2. Ce spune despre schimbarea regulilor de decizie în UE

Președintele Nicușor Dan a abordat, în cadrul unei conferințe de presă, impactul politic al alegerilor din Ungaria asupra Uniunii Europene. Declarațiile sale vizează atât funcționarea mecanismelor europene, cât și blocajele apărute în deciziile majore privind sprijinul pentru Ucraina.

Cum vede Nicușor Dan blocajele din Uniunea Europeană

Întrebat despre consecințele unei eventuale victorii a lui Viktor Orban, președintele a evitat speculațiile politice, dar a criticat ferm disfuncționalitățile din interiorul Uniunii. El a subliniat că întârzierile în luarea deciziilor afectează credibilitatea instituțiilor europene în fața cetățenilor.

„Da, și-l critic în continuare. Faptul că… ce poate să creadă cetățeanul european în momentul în care 27 de lideri europeni se întâlnesc în decembrie și spun „vom acorda un împrumut de 90 de miliarde Ucrainei” și trei luni mai târziu ei vin și spun „ne pare rău, nu putem să trimitem banii pentru că se opune Ungaria”? Este inadmisibil. Acum să nu facem speculații, adică nu aș vrea să fac eu speculații pe rezultatul alegerilor, mai sunt câteva zile și o să vedem cum ne comportăm în continuare. Una peste alta, și sunt foarte multe nuanțe aici, e o problemă cu procesul de decizie în Uniune. Adică e o problemă când cineva abuzează de mecanismul de unanimitate”, a transmis președintele

Declarația evidențiază o critică directă la adresa modului în care dreptul de veto poate bloca decizii importante, chiar și în situații considerate urgente la nivel european.

Ce spune despre schimbarea regulilor de decizie în UE

Pe tema unei posibile reforme a mecanismului de vot din Uniunea Europeană, Nicușor Dan a confirmat existența unor discuții preliminare. Totuși, acesta a precizat că procesul se află într-un stadiu incipient și nu există încă soluții concrete.

„Discuția a pornit deja, dar… În fază incipientă nu există propuneri tehnice pe masă, dar discuţia a pornit deja tocmai de la neaşezările pe care le-am observat acum în Ungaria”, mai adaugă Nicușor Dan.



Citește și...
Ce va face România după ce a pierdut procesul cu Pfizer. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Politică
Ce va face România după ce a pierdut procesul cu Pfizer. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan apără numirile noilor procurori-șefi: „Dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează?” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan apără numirile noilor procurori-șefi: „Dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează?” (VIDEO)
Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
Politică
Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
Politică
Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
Foste ambasade ale României în Africa, ocupate abuziv de persoane care nici nu plătesc chirie. Ministra Oana Țoiu a explicat cum am ajuns aici și ce măsuri a luat (VIDEO)
Politică
Foste ambasade ale României în Africa, ocupate abuziv de persoane care nici nu plătesc chirie. Ministra Oana Țoiu a explicat cum am ajuns aici și ce măsuri a luat (VIDEO)
Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
Politică
Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
UPDATE: Anunțul SRI după destructurarea rețelei de spionaj cibernetic a Rusiei: atacurile vizau România și alte țări europene
Politică
UPDATE: Anunțul SRI după destructurarea rețelei de spionaj cibernetic a Rusiei: atacurile vizau România și alte țări europene
UDMR se distanțează de PSD. Critici pentru încercările lui Sorin Grindeanu de a-l da jos pe Ilie Bolojan. De ce se tem, de fapt, oamenii lui Kelemen Hunor
Politică
UDMR se distanțează de PSD. Critici pentru încercările lui Sorin Grindeanu de a-l da jos pe Ilie Bolojan. De ce se tem, de fapt, oamenii lui Kelemen Hunor
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Economic
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Ultima oră
20:31 - Ce va face România după ce a pierdut procesul cu Pfizer. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
20:05 - Nicușor Dan apără numirile noilor procurori-șefi: „Dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează?” (VIDEO)
19:55 - Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
19:40 - Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
19:23 - Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
19:06 - Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
18:59 - O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
18:31 - Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
18:20 - Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
18:08 - Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu