Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă

Elena Boruz
02 nov. 2025, 14:54
Sursa foto: captură video/YouTube USR
Cuprins
  1. Nicușor Dan: „Cred că am reuşit să schimbăm împreună unele lucruri”
  2. Cătălin Drulă: „Primăria nu are bani pentru siguranța oamenilor, dar are pentru fântâni cântătoare”
  3. Ce obiective are Drulă
  4. Ce slogan de campanie a ales Cătălin Drulă

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la conferința municipală a filialei USR București și ședința Biroului Național al partidului, în care Cătălin Drulă a fost nominalizat oficial pentru a reprezenta formațiunea politică în cursa pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Șeful Statului a ținut un discurs în care a vorbit despre ultimii ani din istoria Bucureștiului, având experiența de edil. Acesta a precizat că din cauza unor tensiuni din politică, care au avut loc în ultimii 20-30 de ani, „multe din resursele acestui oraș pe fel de fel de prostii”.

Nicușor Dan: „Cred că am reuşit să schimbăm împreună unele lucruri”

În calitate de fost primar general al municipiului București, Nicușor Dan a mărturisit că este de părere că a trăit în ultimii cinci ani împreună cu cetățenii orașului. Acesta îl susține pe Cătălin Drulă în această cursă pentru câștigarea funcției de primar general al Capitalei.

„Nu ne-am mai văzut de un timp, dar am trăit împreună ultimii cinci ani aş zice. Cred că am reuşit să schimbăm împreună unele lucruri. Cum am putea să definim acești ani din istoria Bucureștiului? Lupta între corupţie şi anticorupţie ar fi prea simplu şi este cumva la nivel naţional. Cred că definiţia ar fi lupta între infrastructură şi panseluţe”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul evenimentului.

Cătălin Drulă: „Primăria nu are bani pentru siguranța oamenilor, dar are pentru fântâni cântătoare”

Candidatul USR, Cătălin Drulă, a aruncat săgeți asupra administrațiilor anterioare, deoarece au risipit banii pe „spectacole de lumini” și nu au investit în siguranța bucureștenilor.

„Primăria nu are bani pentru siguranța oamenilor, dar are pentru fântâni cântătoare. Cu banii de pe o astfel de fântână s-ar putea construi 200 de treceri de pietoni supraînălțate. O mămică ar fi putut fi în viață astăzi dacă în locul spectacolului cu lumini am fi avut o trecere sigură”, a spus el.

Ce obiective are Drulă

  • modernizarea bulevardelor și a transportului public;
  • extinderea rețelelor de tramvai și metrou;
  • reducerea riscului seismic și programe antidrog în școli;
  • investiții în spații publice și parcuri noi;
  • planificare urbană bazată pe criterii de siguranță și eficiență.

Ce slogan de campanie a ales Cătălin Drulă

Dacă Nicușor Dan a candidat pentru funcția de președinte al României sub sloganul „România Onestă”, Cătălin Drulă s-a gândit să continue în aceeași manieră, optând pentru sloganul „Împreună pe drumul onest”.

„Avem alegeri pentru un nou primar. Alegerea pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicușor Dan și a lăsa Bucureștiului pe mâna acelor grupuri de interese care au adus orașul într-o stare de decapitalizare”, a spus Drulă.

