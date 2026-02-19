Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace. Summitul internațional al Consiliului pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, a început joi la Washington, reuniunea având ca temă principală evoluția armistițiului fragil din Fâșia Gaza și perspectivele stabilizării regiunii.

România participă la întâlnire la cel mai înalt nivel, fiind reprezentată de președintele Nicușor Dan, într-un context diplomatic în care mai mulți aliați importanți ai Statelor Unite au ales să nu fie prezenți, potrivit relatărilor publicate de .

Ce se discută la summitul Consiliului pentru Pace

Reuniunea de la este concentrată pe următoarea etapă a armistițiului din Fâșia Gaza și pe soluțiile internaționale privind reconstrucția și stabilizarea zonei afectate de conflict.

Evenimentul are loc la sediul United States Institute of Peace, unde au ajuns reprezentanți ai aproximativ 40 de state, inclusiv șefi de stat și de guvern.

În discursul de deschidere, Donald Trump a reiterat afirmația potrivit căreia administrația sa ar fi contribuit la oprirea mai multor conflicte internaționale și le-a mulțumit liderilor prezenți, înainte de a face referiri la evoluțiile economice și la performanțele burselor americane.

Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace. Lângă cine s-a așezat președintele

Președintele României a fost plasat la masa oficială lângă fostul premier britanic Tony Blair, cei doi fiind surprinși într-un dialog înaintea începerii lucrărilor summitului.

Tony Blair face parte din Consiliul Executiv pentru Gaza, structură integrată în mecanismul Consiliului pentru Pace, responsabilă de coordonarea inițiativelor dedicate reconstrucției regiunii.

Cine participă la Consiliul pentru Pace și cine a refuzat invitația

Mai mulți parteneri strategici ai Statelor Unite au ales să nu participe, pe fondul temerilor că noua structură ar putea diminua rolul tradițional al Organizația Națiunilor Unite în gestionarea conflictelor globale prin mecanisme multilaterale.

Totuși, la Washington sunt prezenți numeroși lideri internaționali, printre care:

premierul Ungariei Viktor Orbán

președintele Argentinei Javier Milei

președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev

președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev

premierul Armeniei Nikol Pashinyan

premierul Albaniei Edi Rama

Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace. Ce statut are România în cadrul reuniunii

Din interiorul Uniunii Europene, Ungaria și Bulgaria s-au alăturat oficial Consiliului pentru Pace, în timp ce România participă cu statut de observator, alături de Italia, Cipru, Cehia și Grecia.

Participarea României este asigurată direct de președintele Nicușor Dan, în timp ce alte state europene sunt reprezentate la nivel ministerial.