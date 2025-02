Nicușor Dan lansează „campania care poate schimba România”: „În esență, vă propun o Românie onestă, în care să reconstruim instituțiile statului astfel încât ele să funcționeze pentru oameni” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la prezidențiale, și-a lansat, luni, campania despre care spune că „poate schimba România”. Acesta a precizat că în campania pentru locale a strâns 500.000 de euro, iar acum își propune să strângă tot pentru campanie două milioane de euro.

De ce candidează Nicușor Dan la prezidențiale

„În decembrie mi-am anunțat candidatura la Președinția României. Am spus atunci că România are 3 probleme: prima – instituțiile statului sunt capturate de grupuri de interese și nu funcționează pentru oameni, a doua – România nu are o direcție în niciunul din domeniile importante, a treia – suntem divizați ca societate și nu mai reușim să vedem interesul comun.

Față de aceste probleme, am propus un președinte care cunoaște mecanismele administrative, juridice, care poate să atragă forțele sănătoase ale societății pentru reforma statului. Am propus un președinte care să aducă împreună diferitele Românii și am propus un set de valori – onestitate, competență, muncă, curaj.

În esență, vă propun o Românie onestă, în care să reconstruim instituțiile statului astfel încât ele să funcționeze pentru oameni.

Campaniile electorale nu sunt despre politicieni, ci despre comunități și despre valorile acestor comunități. (…) Vă invit să facem această campanie împreună, să demonstrăm că votul nostru contează și că împreună putem să ducem România acolo unde ne-o dorim”, a declarat Nicușor Dan.

Dan: Vechile partide au sfidat votul oamenilor la referendum

Întrebat ce le spune bucureștenilor care l-au votat din nou primar acum mai puțin de un an, Nicușor Dan a răspuns: „Văzând vechile partide sfidând , înțelegem că și că pentru bucureșteni e mai bine ca Nicușor Dan să fie președinte”.