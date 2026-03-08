B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”

Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”

Iulia Petcu
08 mart. 2026, 15:18
Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis președintele României de Ziua Femeii
  2. Ce situații dificile a evidențiat în mesajul său
  3. Ce obiective a menționat pentru viitor

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj public cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, marcate anual pe 8 martie. În mesajul său, șeful statului a evidențiat rolul esențial al femeilor în societate, dar și dificultățile cu care multe dintre ele se confruntă.

Declarația a fost publicată pe rețelele sociale și a inclus atât un mesaj de apreciere, cât și un apel la mai multă protecție și respect pentru femei.

Ce mesaj a transmis președintele României de Ziua Femeii

În intervenția sa publică, Nicușor Dan le-a transmis urări femeilor și a subliniat contribuția lor constantă la viața familiei și la dezvoltarea comunităților. Președintele a evidențiat faptul că munca și implicarea femeilor sunt adesea trecute cu vederea, deși impactul lor este esențial pentru societate.

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De Ziua Internațională a Femeii, vǎ mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate. Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice și de curajoase sunteți”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a subliniat că această zi ar trebui să fie nu doar un moment de celebrare, ci și o ocazie de reflecție asupra rolului și contribuției femeilor.

Ce situații dificile a evidențiat în mesajul său

În continuarea mesajului, președintele a atras atenția asupra faptului că nu toate femeile se bucură de apreciere sau de sprijin în această zi simbolică. El a amintit în mod special de femeile care trec prin situații dificile sau care se confruntă cu lipsa sprijinului social.

„Din pǎcate însǎ, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenței domestice, cǎtre acelea care au reușit sǎ se desprindǎ din relații toxice și își continuǎ viața cu demnitate și determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate. Va admir pentru curaj și putere!”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul său a evidențiat astfel nu doar recunoștința față de femei, ci și realitățile dificile cu care multe dintre ele continuă să se confrunte, relatează Ziare.com.

Ce obiective a menționat pentru viitor

Președintele a subliniat că România are încă pași importanți de făcut în ceea ce privește respectarea drepturilor și asigurarea protecției pentru femei.

„România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susțin cu fermitate aceste obiective”, a mai precizat președintele Dan.

Tags:
Citește și...
Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
Politică
Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
Bolojan încearcă să limiteze consecințele criza repatrierilor. Mesaj pentru românii prinși în Orientul Mijlociu
Politică
Bolojan încearcă să limiteze consecințele criza repatrierilor. Mesaj pentru românii prinși în Orientul Mijlociu
FIlmul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Deputatul PSD prezintă propria variantă. Acuzații grave la adresa Oanei Țoiu
Politică
FIlmul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Deputatul PSD prezintă propria variantă. Acuzații grave la adresa Oanei Țoiu
Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
Politică
Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
Politică
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
Politică
CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
Politică
Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
Politică
Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
Avem sisteme Patriot, dar rămânem fără rachete. România stă la coadă după Ucraina și Israel. Nu suntem printre prioritățile SUA
Politică
Avem sisteme Patriot, dar rămânem fără rachete. România stă la coadă după Ucraina și Israel. Nu suntem printre prioritățile SUA
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
Politică
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
Ultima oră
16:53 - Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
16:30 - Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
15:57 - Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
14:43 - Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
14:05 - Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
13:31 - Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
12:49 - Produsele de origine animală din România ajung pe tot mai multe piețe externe. Ce strategie a permis creșterea exporturilor
12:10 - Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
11:09 - „Tramvaiul corporatiștilor” revine pe traseu după lucrări de modernizare. Cum se schimbă ruta dintre Aeroportul Băneasa și Pantelimon
10:36 - Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei