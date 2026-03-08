Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj public cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, marcate anual pe 8 martie. În mesajul său, șeful statului a evidențiat rolul esențial al femeilor în societate, dar și dificultățile cu care multe dintre ele se confruntă.

Declarația a fost publicată pe rețelele sociale și a inclus atât un mesaj de apreciere, cât și un apel la mai multă protecție și respect pentru femei.

Ce mesaj a transmis președintele României de Ziua Femeii

În intervenția sa publică, le-a transmis urări femeilor și a subliniat contribuția lor constantă la viața familiei și la dezvoltarea comunităților. Președintele a evidențiat faptul că munca și implicarea femeilor sunt adesea trecute cu vederea, deși impactul lor este esențial pentru societate.

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De , vǎ mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate. Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice și de curajoase sunteți”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a subliniat că această zi ar trebui să fie nu doar un moment de celebrare, ci și o ocazie de reflecție asupra rolului și contribuției femeilor.

Ce situații dificile a evidențiat în mesajul său

În continuarea mesajului, președintele a atras atenția asupra faptului că nu toate femeile se bucură de apreciere sau de sprijin în această zi simbolică. El a amintit în mod special de femeile care trec prin situații dificile sau care se confruntă cu lipsa sprijinului social.

„Din pǎcate însǎ, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenței domestice, cǎtre acelea care au reușit sǎ se desprindǎ din relații toxice și își continuǎ viața cu demnitate și determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate. Va admir pentru curaj și putere!”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul său a evidențiat astfel nu doar recunoștința față de femei, ci și realitățile dificile cu care multe dintre ele continuă să se confrunte, relatează Ziare.com.

Ce obiective a menționat pentru viitor

Președintele a subliniat că România are încă pași importanți de făcut în ceea ce privește respectarea drepturilor și asigurarea protecției pentru femei.

„România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susțin cu fermitate aceste obiective”, a mai precizat președintele Dan.