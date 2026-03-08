B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii

8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii

Iulia Petcu
08 mart. 2026, 09:16
8 Martie, sărbătoarea dedicată femeilor din întreaga lume. Cum a apărut Ziua Internațională a Femeii
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce simbolizează, de fapt, ziua de 8 Martie
  2. Cum a apărut această sărbătoare la nivel internațional
  3. Cum s-a schimbat semnificația zilei de 8 Martie în România
  4. Ce tradiții și gesturi simbolice sunt legate de această zi

Ziua de 8 Martie este asociată, în fiecare an, cu recunoașterea rolului important pe care femeile îl au în societate și în viața de zi cu zi. Dincolo de flori sau cadouri simbolice, momentul reflectă aprecierea pentru contribuțiile feminine în familie, în comunitate și în domeniile profesionale.

În 2026, această sărbătoare continuă să fie percepută drept o combinație între tradiție, recunoștință și reflecție asupra progreselor sociale privind egalitatea de șanse.

Ce simbolizează, de fapt, ziua de 8 Martie

De-a lungul timpului, 8 Martie s-a impus ca un simbol al feminității, al solidarității și al respectului față de rolul femeilor în societate. Asocierea cu începutul primăverii accentuează ideea de renaștere, speranță și energie nouă.

Gesturile aparent simple, precum oferirea de flori sau mici cadouri, capătă astfel o semnificație mai profundă. Ele devin o formă de recunoaștere publică a responsabilităților pe care femeile le asumă zilnic, fie în familie, fie în mediul profesional sau social.

Totodată, această zi este privită și ca un moment de reflecție asupra progreselor obținute în ceea ce privește egalitatea de șanse. În multe contexte, 8 Martie devine ocazia de a discuta despre drepturi, oportunități și despre importanța implicării femeilor în toate domeniile societății.

Cum a apărut această sărbătoare la nivel internațional

Originile Zilei Internaționale a Femeii sunt legate de mișcările sociale de la începutul secolului XX, când femeile au început să ceară public drepturi politice și condiții de muncă mai echitabile.

Una dintre primele celebrări documentate a avut loc în Statele Unite, în 1909, sub denumirea „National Woman’s Day”. Ulterior, evenimentul a fost adoptat treptat și în Europa, unde manifestațiile dedicate drepturilor femeilor au devenit tot mai frecvente.

Un moment decisiv pentru stabilirea datei de 8 martie s-a produs în 1917, la Petrograd, când protestele muncitoarelor din industria textilă au declanșat un val de manifestații care a influențat evoluțiile politice din Rusia. În anii următori, această dată a fost promovată în mai multe state, devenind treptat o zi cu semnificație internațională.

Recunoașterea oficială la nivel global a venit mai târziu, când Organizația Națiunilor Unite a marcat în 1975 Ziua Internațională a Femeii, iar în 1977 a invitat statele membre să dedice o zi drepturilor femeilor și păcii internaționale.

Cum s-a schimbat semnificația zilei de 8 Martie în România

În România, această dată a fost asociată mult timp cu Ziua Mamei, mai ales în perioada comunistă. Copiii pregăteau felicitări, poezii sau mici cadouri pentru mame, transformând momentul într-o sărbătoare cu accent familial.

După 1989, sensul acestei zile s-a extins treptat, iar 8 Martie a devenit o celebrare a tuturor femeilor, relatează Digi24. Mame, surori, colege sau prietene sunt apreciate prin gesturi simbolice, dar și prin evenimente culturale sau mesaje de recunoștință.

Ce tradiții și gesturi simbolice sunt legate de această zi

În multe culturi, oferirea de flori rămâne unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri asociate cu 8 Martie. Lalelele, zambilele, sau alte flori de primăvară sunt considerate simboluri ale frumuseții, delicateții și speranței.

Pe lângă aceste gesturi, oamenii transmit mesaje de apreciere sau oferă mici daruri simbolice. În unele comunități, femeile se reunesc pentru a sărbători împreună, iar evenimentele culturale sau sociale completează atmosfera festivă a acestei zile.

Tags:
Citește și...
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Eveniment
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Eveniment
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Eveniment
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Eveniment
Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Eveniment
Timișoara vrea să mute sălile de jocuri de noroc într-un „cartier roșu”. Cum ar putea arăta proiectul inspirat din modelul Las Vegas
Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori
Eveniment
Alertă alimentară în magazinele din România după retragerea unor loturi de pâine. Ce produse trebuie verificate de consumatori
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Eveniment
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
Eveniment
Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
Ultima oră
08:43 - Atacuri cu drone în Dubai: incendii în zgârie-nori și haos pe aeroport. Un bărbat a fost ucis de fragmente de dronă. Cum sunt afectate zborurile (FOTO, VIDEO)
23:56 - Succesorul ayatollahului Khamenei va fi ales în următoarele ore. Presa anunță când se reunește Adunarea Experţilor
23:38 - Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
23:14 - Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
22:49 - Bolojan încearcă să limiteze consecințele criza repatrierilor. Mesaj pentru românii prinși în Orientul Mijlociu
21:56 - Donald Trump criticat pentru declanșarea războiului din Iran. Primarul Londrei denunță „o vărsare de sânge fără sens”
21:05 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 8 – 14 martie: „Există o dimensiune subtilă a ființei umane care comunică cu Puterea Divină în permanență” (VIDEO)
19:25 - Război în Orientul Mijlociu. Kurzii nu au încredere în Donald Trump: „Nu credem că dorește să răstoarne regimul iranian”
19:05 - FIlmul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. Deputatul PSD prezintă propria variantă. Acuzații grave la adresa Oanei Țoiu
17:50 - Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane