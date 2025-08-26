Noul pachet de măsuri fiscale încă n-a ajuns la o formă finală. Unele măsuri deja au fost modificate, iar altele s-ar putea să nu mai fie incluse deloc. O nouă ședință în coaliție e programată pentru marți, de la ora 17.00.

Cuprins

Care sunt schimbările în pachetul 2 de măsuri fiscale

Ce măsuri s-ar putea să nu mai fie incluse în pachetul 2

Care sunt schimbările în pachetul 2 de măsuri fiscale

O nouă propunere prevede creșterea capitalului social pentru firmele nou înființate în mod diferențiat, în funcție de cifra de afaceri a firmei. era ca acesta să crească de la 200 de lei, cât e în prezent, la 8.000 de lei, pentru a se combate evaziunea și fenomenul firmelor fantomă.

În cazul capitalului social, acesta ar urma să fie pe trei niveluri, modificat față de modul în care era prezentat inițial, de la 500 lei până la 90.000 lei, în funcție de cifra de afaceri a companiei, vorbind de cea mai mare sumă pentru firmele care au peste 7 milioane de lei cifra de afaceri, explică

Nemulțumiri sunt legate și de reforma administrativă propusă de Ministerul Dezvoltării, mai precis legate de modul în care este raportată populația și în funcție de care sunt alocați banii pentru comunități.

Ce măsuri s-ar putea să nu mai fie incluse în pachetul 2 de măsuri

Interzicerea ar putea să nu mai facă parte din pachet, din cauza unor îngrijorări cu privire la constituționalitatea prevederii, informează sursele . Amintim că Ministerul Muncii a lansat săptămâna trecută, în dezbatere publică, un proiect de Ordonanță de Urgență care prevedea că dacă un funcționar rămânea în activitate după pensionare, plata pensiei se suspenda pe perioada respectivă și primea doar salariul.

Și măsurile legate de pensiile magistraților sunt încă în analiză. Și aici e teama că ar putea pica la CCR și, odată cu ea, tot pachetul de măsuri. Ultima vulnerabilitate găsită de către Executiv are legătură cu un aviz pe care ar trebui să îl primească acest proiect dinspre CSM și care pare să întârzie, notează Digi24.

Ședința din coaliție va avea loc la ora 17.00, în condițiile în care PSD-iștii la aceste discuții. Ei le-au boicotat în ultima vreme sub pretextul că USR s-a opus funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, inculpat pentru crime împotriva umanității.