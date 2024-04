Nicușor Dan: Niciun oraș de dimensiunea Bucureștiului nu va scăpa total de problema traficului. Cifrele ne spun că sunt cu 40% mai mulți bucureșteni care folosesc transport public (VIDEO)

Cifrele ne spun că sunt cu 40% mai mulți bucureșteni care folosesc transport public, a declarat primarul general Nicușor Dan, vineri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu, acolo unde a vorbit și despre situația clădirilor, dar și despre termoficare.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre traficul din București și sistemul de transport public

Primarul general spune că „niciun oraș de dimensiunea Bucureștiului nu va scăpa total de problema traficului”.

„Am fost la Londra acum trei săptămâni și am stat în trafic. Într-adevăr, soluția este să mergem către transportul public, da, și noi am reușit. Cifrele ne spun – și mulțumesc bucureștenilor pentru asta – că sunt cu 40% mai mulți bucureșteni care folosesc transport public, și asta pentru că am cumpărat troleibuze, autobuze electrice, tramvaie, primele tramvaie, 100, cumpărate după Revoluție, pentru că am externalizat curățenia, pentru că avem aplicația asta, conexiunea cu Google Maps, și poți să îți faci traseul, pentru că avem bilet comun cu metroul, pentru că am dus rute în cartiere care n-aveau”, a declarat Nicușor Dan.

Ce a spus despre pistele de biciclete

Întrebat despre construirea de piste de biciclete, edilul a spus: „Am făcut cred că 5-7 kilometri, absolut insuficienți, în mandatul acesta, însă am contractat, acolo a mers mai repede, și este în curs de realizare un masterplan Velo care să dea o direcție pe toată suprafața orașului și să ai în sfârșit niște piste de biciclete care să fie conectate și cu care să ajungi din cartier în cartier”.