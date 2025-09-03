Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că, momentan, coaliția funcționează bine. Președintele a fost întrebat de către jurnaliști cum comentează situația din coaliția de guvernare, având în vedere recentele tensiuni pe fondul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale:

Ce a spus Nicușor Dan despre tensiunile din coaliție

Ce s-a decis în urma întâlnirii de la Cotroceni

„Ținând cont că sunt patru partide și plus un grup parlamentar eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”.

Cât privește, discuțiile de la Palatul Cotroceni care au avut loc marți, Nicușor Dan a precizat:

„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că coaliția funcționează și că merge înainte”.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că este exclusă o creștere generală a TVA în perioad aurmătoare.

„Este un lucru foarte bun că România a fost evaluată bine, că am rămas la același nivel de către Fitch și Standatd and Poor’s. Acsta e ce contează în relația României cu piețele financiare”, a mai precizat pre;edintele.

Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan (PNL), ca în maximum două săptămâni să aibă o nouă discuție pe pachetul de reformă a administrației locale. Dan ar fi cerut să vadă și o situație privind impactul acestor măsuri, spun sursele G4Media.

În acest sens, șefii coaliției au decis să creeze un grup de lucru format din miniștrii Cseke Attila (UDMR) și Cătălin Predoiu (PNL) și vicepremierul Marian Neacșu (PSD), care să analizeze opțiunile și să propună soluții.

Amintim că premierul Ilie Bolojan insistă cu reforma administrației locale, care să presupună și disponibilizări. Acesta afirmă că în unele primării sunt prea mulți angajați, iar cu banii pe salariile lor se pot face lucruri utile pentru comunitățile respective. Bolojan a dat exemplu ce a făcut el cât s-a aflat în conducerea administrației locale din Bihor. PSD, în schimb, s-a opus și a cerut un răgaz de două săptămâni pentru analize suplimentare.