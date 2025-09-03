B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, conferință cu Antonio Costa: Am discutat despre bugetul UE, dezvoltare economică și securitatea noastră, a tuturor / Costa: Laud România pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 20:02
Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă comună cu António Costa, președintele Consiliului European.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

  • Suntem onorați de vizita dvs. Trăim o perioadă complicată în Europa și solidaritatea europeană e importantă și vizita dvs e o dovadă a acestei solidarități europene
    Am discutat despre situația de securitate. România e în flancul estic. Provocările care decurg… Am discutat despre Marea Neagră și strategia UE pentru Marea Neagră, despre hub-ul pe care sperăm să-l gestionăm la Marea Neagră, hub-ul european de securitate.
  • Am discutat despre războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile și am discutat despre solidaritatea europeană și mecanismul SAFE, care să ajute Europa să-și ia securitatea în propriile mâini
  • Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE, despre direcțiile de coeziune și agricultură tradiționale, dar și despre securitate, competitivitate și țările mai puțin dezvoltate să aibă posibilitatea să-și dezvolte propriile economii
  • Am vorbit despre procesul de extindere al UE pe care România îl susține, mai ales pentru R Moldova, și despre rolul UE în lume și despre summit-urile viitoare care urmează să aibă loc cu America de Sud și cu Africa și despre necesitatea ca în acest nou cadru global UE să-și dezvolte parteneriatele cu alte țări și regiuni
  • Am avut o discuție interesantă și densă pentru care vă mulțumesc și ne face plăcere să vă avem azi aici!

Declarațiile lui Antonio Costa:

  • Am venit personal aici, la București, să-l laud pe dl Dan pentru victoria sa și să-i urez toate cele bune în funcția de președinte al României
  • E un moment deosebit de important pentru că pregătim următoarele acțiuni ale Consiliului European. Avem două linii de acțiune pentru a spori competitivitatea: mai întâi să alimentăm creștea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre. În al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate, că nu e posibil să ai o situație economică bună fără o securitate bine pusă la punct.
  • Laud România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina, pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană.
  • Toți europenii știu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică, România e un pilon-cheie al securității europene, deci noi toți susținem securitatea voastră.
  • Am discutat și despre viitorul UE, cel mai important lucru fiind extinderea. E cea mai importantă investiție geopolitică în viitorul securității noastre. Balcanii de Vest sunt foarte importanți, dar Moldova e o ocazie-cheie pentru noi. Guvernul Moldovei face lucruri foarte bune în ce privește reformele necesare și, în unanimitate, ultimul Consiliu European a susținut propunerea de a deschide oficial procedura de aderare a Moldovei. Cu siguranță, imediat după următoarele alegeri din 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a demara procedurile de preaderare cu R Moldova.
  • Am discutat și despre următorul buget european. Avem politici foarte ambiționase privind securitatea, competitivitatea și trebuie să avem un buget pe măsură și capacitatea de a susține dezvoltarea și coeziunea noastră
  • Mulțumesc foarte mult, dle președinte, pentru primirea dvs și vom continua să colaborăm!
