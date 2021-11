Nicușor Dan: Nu am certificat verde / Întâlnirea cu Florin Cîțu a fost mutată de la Guvern la sediul PNL (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a fost nevoit să discute cu premierul Florin Cîțu despre termoficare la sediul PNL, deoarece nu are certificat verde COVID, așa că nu i s-a permis să intre în Guvern, susțin mai multe surse.

Nicușor Dan nu este vaccinat anti-COVID

Întrebat dacă nu a fost primit la Palatul Victoria pentru că nu are certificatul verde, Nicușor Dan a răspuns: „Nu am, dar nu acesta a fost motivul pentru care am venit la PNL. Am ajuns la guvern și mi s-a comunicat să ajung aici. Mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat și am venit aici”.

Recent, Dan a afirmat, pentru Prima TV, că nu s-a vaccinat deoarece a avut boala acum cinci – șase luni: „Mi-am vaccinat fetiţa. Nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus, mi-a adus fetiţa de la grădiniţă. Sunt cam cinci-şase luni de atunci. Câd mă voi vaccina o să aflați”.

Ce au discutat Nicușor Dan și Florin Cîțu

Primarul general și premierul demis au vorbit despre situația termoficării, în contextul prețurilor tot mai mari la gaze și energie, și despre achiziţia ELCEN de către Primăria Capitalei.

„Am susținut în fața premierului că soluția echitabilă e ca Guvernul să intervină așa încât prețul fixat de ANRE de producție, care e obligatoriu pentru toate sistemele orașelor, să coboare”, a declarat Nicușor Dan, la finalul întâlnirii.

Despre subvenție, acesta a afirmat: „Până la 1 noiembrie, pe municipiul București erau două părți plătite de Primărie și una de cetățean. Eu am spus că acest raport nu va fi mai mic. Primăria și Guvernul vor plăti cel puțin două treimi”.

Nicușor Dan a mai spus că a cerut sprijin Guvernului pentru ca municipalitatea să poată achiziționa Elcen: „Există un plan de reorganizare, Elcen e în insolvență și ne trebuie un avans de 30% din valoarea de 1,75 miliarde. Am discutat cu premierul despre o posibilitate de ajutor de împrumut pe care Primăria să-l ia pentru a achita prima tranșă”.