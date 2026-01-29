Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că „nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”. Întrebat dacă „metoda Bolojan” a funcționat pentru redresarea fiscal-bugetară, acesta a răspuns: „Macro, da”. Președintele a avut un mesaj și pentru primari.

Nicușor Dan, despre taxe

„Guvernul s-a ținut de și nu există nicio perspectivă de creștere a taxelor. Există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există o ușoară colectare mai bună. Deci pe macrofinanciar suntem mai bine. Deci nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat.

Cu impozitele locale e o discuție. Într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe, dar nu suntem într-o lume perfectă.

E un lucru bun că s-a redus acea taxă pe cifra de afaceri a marilor companii. Asta înseamnă că există stimulent pentru companii să vină în România”, a declarat Nicușor Dan, la Digi24.

Președintele a mai afirmat că „suntem în grafic” cu aderarea la OCDE, care „probabil” se va întâmpla în vara acestui an.

Nicușor Dan, despre situația primarilor

„Eu cred că – și cred că o să supăr din primari – în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e normal să vii mai mult ca anul trecut. Sau o parte dintre aceste impozite locale vin la bugetul la stat sau există o diminuare a cotei impozitului pe venit, astfel încât atunci când tai din toate zonele să nu fi nevoit să dai mai mult într-o parte”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.