Șefii serviciilor secrete nu reprezintă, în acest moment, o prioritate pentru președintele Nicușor Dan. El a declarat că nu a inițiat negocieri pentru nominalizarea acestora, deși subiectul îl preocupă.

Șefii serviciilor secrete nu intră preocupările președintelui

Preşedintele a declarat, miercuri, că subiectul numirii unor noi conduceri la SRI și SIE nu intră în prioritățile sale de moment. Șeful statului spune că șefii serviciilor secrete rămân în preocupările sale. El a precizat că de la ultima conferință de presă și până în prezent nu a luat nici o decizie.

„Nu a fost o preocupare a mea, de la ultima conferinţă până azi”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre momentul când va face numirile la conducerea SRI și SIE.

Nicușor Dan a subliniat că nu a avut discuții cu partidele politice pentur a ajunge la un acord.

„Ea rămâne ca preocupare, numirea şefilor serviciilor, dar, în acest interval, n-am avut discuţii”, a mai spus preşedintele, într-o conferinţă de presă.

Când va fi numit un nou șef la SRI

Președintele a declarat, în urmă cu câteva săptămâni, că șefii serviciilor secrete vor fi numiți până la finalul anului sau. Cel mai târziu, spunea Nicușor Dan, aceștia vor fi nominalizați la începutul anului viitor. El a precizat că va lua o decizie, în acest sens, în acord cu partidele din . Totodată, preciza că va negocia numele viitorilor șefi ai serviciilor penru că nu dorește să genereze o tensiune suplimentară în societate.

„Numirea pe care o să o fac o să fie în acord cu partidele din coaliţie ca să nu generăm o tensiune suplimentară a societăţii”, a subliniat Nicuşor Dan.

În acest context, șeful statului a subliniat că-şi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara spațiului politic. Întrebat dacă poartă pentru numirile la şefia SRI şi SIE, preşedintele a confirmat. Potrivit spuselor sale, mai important decât numirea unor șefi în fruntea acestor structuri este ca ele să funcționeze.