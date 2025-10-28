Nicușor Dan a anunțat când va propune numele viitorilor șefi ai serviciilor de informații. va stabili persoanele care vor conduce aceste structuri în acord cu partidele din coaliția de guvernare.

Nicușor Dan, anunț despre șefii serviciilor secrete

Președintele a declarat că va numi un șef la până la finalul anului sau, cel mai târziu, la începutul anului viitor. Nicușor Dan a precizat că va lua o decizie în acord cu partidele din coaliția de guvernare. El a precizat că va negocia numele viitorilor șefi ai serviciilor penru că nu dorește să genereze o tensiune suplimentară în societate.

„Numirea pe care o să o fac o să fie în acord cu partidele din coaliţie ca să nu generăm o tensiune suplimentară a societăţii”, a subliniat Nicuşor Dan.

Șeful statului a subliniat că-şi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara spațiului politic. Întrebat dacă poartă pentru numirile la şefia SRI şi SIE, preşedintele a confirmat.

„Da (se poartă negocieri pentru numirea șefilor serviciilor secrete – n. red.), nu vreau să spun multe despre asta. Nu ne permitem să facem jocuri din astea. Eu să trimit nume, să-l respingă. Când o să avem un nume agreat, o să-l aflaţi”, a precizat Nicușor Dan.

Când vom avea șefi noi la serviciile secrete

Solicitat să precizeze când va propune noii șefi la serviciile secrete, Nicușor Dan a indicat un interval de timp de lungime medie. El a estimat că lucrurile se vor clarifica până la finalul anului sau cel mult la începutul anului viitor. Potrivit spuselor sale, mai important decât numirea unor șefi în fruntea acestor structuri este ca ele să funcționeze.

„În momentul de faţă, bineînţeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcţionează”, a precizat Nicuşor Dan, într-un interviu pentru Cotidianul.

Nicușor Dan, despre numele vehiculate în spațiul public

Președintele a fost întrebat, legat de persoanele pe care le dorește în fruntea serviciilor secrete, despre numele vehiculate în spațiul public. Unul dintre acestea a fost cel al lui Marius Lazurca, diplomat de carieră, pe care l-a numit consilier pe probleme de politică externă. Nicușor Dan a confirmat că-l cunoaște din timpul studiilor, din Franța. Dar a refuzat să confirme să infirme acest nume.

„Am spus că e o persoană pe care o cunosc, e o persoană competentă şi o persoană care poate să exercite o funcţie de nivel naţional. Asta e ce am spus şi în momentul de faţă o exercită pe cea de consilier prezidenţial”, a subliniat preşedintele.

A evitat să se pronunțe în privința avocatului Gabriel Zbârcea, pe care a admis că-l cunoaște încă din anii ’90. Cei doi au fost colegi în Liga Studenţilor şi, de-a lungul timpului au mai avut contacte. Nicușor Dan a precizat că, de cele mai multe ori a fost adversar în instanță cu casa de avocatură pe care o reprezintă Gabriel Zbârcea.