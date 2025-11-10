B1 Inregistrari!
Nicușor Dan se bagă între Guvern și magistrați. Liderii Coaliției, chemați la Cotroceni. Răspunsul lui Grindeanu (VIDEO)

Adrian A
10 nov. 2025, 15:16
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Pensiile magistraților, discutate la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan
  2. Ce vrea Grindeanu să audă de la Cotroceni
  3. Grindeanu îl acuză pe Bolojan că vrea să se pună bine cu magistrații

Nicușor Dan se bagă iar între Guvern și magistrați pe tema pensiilor speciale. Șeful Statului i-a chemat pe liderii Coaliției la Cotroceni să discute despre blocajul dintre Bolojan și Grindeanu.

Pensiile magistraților, discutate la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan

După ce PSD a cerut crearea unui grup de lucru pe pensiile magistraților, iar celelalte partide din coaliție s-au opus, Nicușor Dan a decis să îi cheme pe toți președinții partidelor din Coaliție la Cotroceni.

Sorin Grindeanu nu a vrut să vorbească despre convocare, dar a subliniat că s-au pierdut trei săptămâni din cauza lui Bolojan.

”Sunt 3 săptămâni de când există această decizie a Curţii Constituţionale, în care, aşa cum v-am spus şi în urmă cu 2 săptămâni, şi în urmă cu o săptămână, s-a pierdut vremea. Se ştia foarte bine, de când a fost dată această decizie, că e o respingere pe formă. Și aşa a fost, şi că trebuia în aceste 3 săptămâni cel puţin să existe discuţii. Să existe un proiect care putea, în paralel, să meargă pe parcursul acesta de avizare. Să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce vrea Grindeanu să audă de la Cotroceni

Preşedintele PSD a arătat că el nu a discutat niciodată de cuantum şi de modificarea perioadei de tranziţie. Ci doar a vrut să miște lucrurile mai repede.

”În toată această perioadă de 3 săptămâni, noi n-am vrut decât să deblocăm aceste lucruri. Sper, ca odată cu eventualele discuţii care pot să aibă loc în această săptămână, să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum nu e bună. Trebuie să fie una mai bună, în care să nu mai poţi să ieşi aşa, de tânăr, la pensie, să ajungi la 65 de ani să ieşi la pensie, să vorbim de un cuantum normal al pensiei, nu egal cu salariul şi să nu pierdem cele 231 de milioane de euro.

De asemenea, sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului. Dacă vrem să avem o lege, dacă vrem să mergem mai departe, lucrurile acestea nu mai ţin de politică şi de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri.”, spune șeful PSD.

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că vrea să se pună bine cu magistrații

Liderul PSD îl acuză pe premier, dar și pe cei de la USR, că, de fapt, ei nu vor să treacă reforma pensiilor speciale. Și să aibă liniște din partea magistraților.

„Și mă gândesc, de câteva săptămâni, că unii chiar îşi doresc doar să existe acest debate, dezbatere între oameni politici şi sistemul de justiţie. Nu-i interesează să existe lege. Nu-i interesează să nu se piardă acei bani. Îi interesează să se pună în contradicţie cu magistraţii, ca să câştige capital politic. Eu nu cred că asta trebuie să fie abordarea.”, a afirmat Grindeanu.

